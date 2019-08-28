«Может стать самой громкой победой года». Стангрит — о конкуренции в поединке Головкин — Деревянченко

«Я ожидаю высокую конкуренцию. Поскольку Головкин фаворит в этом бою, то очевидно, что для Деревянченко он точно простым не будет. Головкин давно дерется на чемпионском уровне и провел несколько очень больших боев. Поэтому опыта в профессионалах у Геннадия значительно больше. Но у Деревянченко, как и у Геннадия, есть отличная любительская база и есть голод. Для него это бой жизни. Для него это шанс. Деревянченко пока еще не знавал такого успеха, который знаком Головкину. И для Сергея этот бой является огромной мотивацией.

Если он победит, а в таком случае это может стать одной из самых громких побед 2019 года в боксе, его жизнь серьезно изменится. Даже когда Сергей боксировал на профи-ринге, ему не хватало денег и он подрабатывал грузчиком. Но он продолжал идти к цели. Это говорит о том, что у человека есть характер и воля к победе. Так что я предвижу очень непростой поединок для обоих боксеров. Оба бойца с характером, обоим есть что терять, и есть что выигрывать. И дело не только в титуле, который стоит на кону. Дело в том, какие бои последуют после этого. Победитель может в итоге встретиться с Саулем Альваресом и заработать огромные деньги", — сказал Стангрит.