СМИ: «Монстр» из Узбекистана и обидчик казахстанца Эюбова выступят в андеркарте боя Головкин — Деревянченко

Об этом в Твиттере написал американский журналист ESPN Стив Ким.

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«Похоже, что активно продвигаемый в профи Исраил Мадримов выступит в андеркарте боя Головкин — Деревянченко, который состоится 5 октября на арене Madison Square Garden, равно как и Брайан Себальо», — озвучил Ким.

Интересы Себальо представляет компания 360 Promotions, которой владеет промоутер Головкина Том Леффлер.

Примечательно, что Брайан одержал победу над казахстанцем Бахтияром Эюбовым. Это случилось в июне этого года в андеркарте боя Головкина со Стивом Роллсом.