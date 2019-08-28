СМИ: «Монстр» из Узбекистана и обидчик казахстанца Эюбова выступят в андеркарте боя Головкин — Деревянченко

Об этом в Твиттере написал американский журналист ESPN Стив Ким.
«Похоже, что активно продвигаемый в профи Исраил Мадримов выступит в андеркарте боя Головкин — Деревянченко, который состоится 5 октября на арене Madison Square Garden, равно как и Брайан Себальо», — озвучил Ким.
Интересы Себальо представляет компания 360 Promotions, которой владеет промоутер Головкина Том Леффлер.
Примечательно, что Брайан одержал победу над казахстанцем Бахтияром Эюбовым. Это случилось в июне этого года в андеркарте боя Головкина со Стивом Роллсом.
Ранее стало известно, что в андеркарте Головкин — Деревянченко состоится дебют на профи-ринге 25-летнего ирландского боксера Джозефа Уорда, выступающего в полутяжелом весе.