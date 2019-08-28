Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
29.08
Карабах
Линфилд
Все события
Фоторепортажи
14Образы Евгении Медведевой
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
11:23 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: «Монстр» из Узбекистана и обидчик казахстанца Эюбова выступят в андеркарте боя Головкин — Деревянченко

Узбекистанец Исраил Мадримов (3−0, 3 КО) по прозвищу «Монстр» выступит в андрекарте поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

Наверх

Об этом в Твиттере написал американский журналист ESPN Стив Ким.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

«Похоже, что активно продвигаемый в профи Исраил Мадримов выступит в андеркарте боя Головкин — Деревянченко, который состоится 5 октября на арене Madison Square Garden, равно как и Брайан Себальо», — озвучил Ким.

Интересы Себальо представляет компания 360 Promotions, которой владеет промоутер Головкина Том Леффлер.

Примечательно, что Брайан одержал победу над казахстанцем Бахтияром Эюбовым. Это случилось в июне этого года в андеркарте боя Головкина со Стивом Роллсом.

Ранее стало известно, что в андеркарте Головкин — Деревянченко состоится дебют на профи-ринге 25-летнего ирландского боксера Джозефа Уорда, выступающего в полутяжелом весе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Бывший форвард "Кайрата" сыграл против клуба английской премьер-лиги
«Локомотив» подтвердил интерес «Зенита» к братьям Миранчукам
Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира
РФС удовлетворил жалобу Дмитрия Тарасова на «Локомотив»
«Спартак» хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Турции
«Ростов» объявил об уходе полузащитника в бельгийский клуб
Кононов считает «Брагу» фаворитом противостояния со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь