Казахстанский супертяж в Москве встретится с соперником из Африки с 17 нокаутами

Источник: РИА "Новости"

40-летний Мачимана по прозвищу Big Daddy представляет ЮАР, а последний поединок в октябре 2018 года досрочно проиграл другому проспекту — Цибуабуа Калонге из ДР Конго. Помимо этого боя, Мачимана еще раз выходил на ринг в прошлом году и снова уступил нокаутом.

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Бой Кособуцкого с Мачиманой пройдет в рамках вечера профи-бокса в Москве 16 сентября, где заявлена только одна пара — 23-летний полусредневес Сережа Акопян (4−0, 1 КО) из России встретится с Хусаном Юлдашевым (7−8−1, 4 КО) из Узбекистана.

Добавим, что последний поединок Кособуцкий проводил в конце апреля текущего года, когда во втором раунде техническим нокаутом выиграл у Карлоса Окандо из Венесуэлы (21−9, 17 КО).