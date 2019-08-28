Казахстанский супертяж в Москве встретится с соперником из Африки с 17 нокаутами
Казахстанский
Казахстанский
40-летний Мачимана по прозвищу Big Daddy представляет ЮАР, а последний поединок в октябре 2018 года досрочно проиграл другому проспекту — Цибуабуа Калонге из ДР Конго. Помимо этого боя, Мачимана еще раз выходил на ринг в прошлом году и снова уступил нокаутом.
Бой Кособуцкого с Мачиманой пройдет в рамках вечера
Добавим, что последний поединок Кособуцкий проводил в конце апреля текущего года, когда во втором раунде техническим нокаутом выиграл у Карлоса Окандо из Венесуэлы (21−9, 17 КО).
30-летний Кособуцкий начал карьеру в сентябре 2017 года. За этот период казахстанец боксировал на рингах трех стран: восемь боев провел в Беларуси, а по одному — в России и Украине.