Чемпион мира по боксу Бивол заинтересован в объединительных поединках

«Бивол давно уже заинтересован в объединении титулов, — сказал Корнилов. — Но он на самом деле один из немногих, кто реально имеет на это все возможности. Говорят об объединениях все, но Бивол сейчас может выступить с любым соперником на любом из телеканалов, особенно если бой достаточно серьезный и интересный».
Бивол в марте нынешнего года победил американца Джо Смита — младшего единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.
Чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) является Сергей Ковалев, по версии Международной боксерской федерации (IBF) — Артур Бетербиев, по версии Всемирного боксерского совета (WBC) — украинец Александр Гвоздик.