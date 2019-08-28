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9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
12:15 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Бивол заинтересован в объединительных поединках

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заинтересован в объединении титулов. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

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Источник: AP 2019

«Бивол давно уже заинтересован в объединении титулов, — сказал Корнилов. — Но он на самом деле один из немногих, кто реально имеет на это все возможности. Говорят об объединениях все, но Бивол сейчас может выступить с любым соперником на любом из телеканалов, особенно если бой достаточно серьезный и интересный».

Бивол в марте нынешнего года победил американца Джо Смита — младшего единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) является Сергей Ковалев, по версии Международной боксерской федерации (IBF) — Артур Бетербиев, по версии Всемирного боксерского совета (WBC) — украинец Александр Гвоздик.

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