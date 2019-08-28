Чемпион мира по боксу Бивол заинтересован в объединительных поединках

«Бивол давно уже заинтересован в объединении титулов, — сказал Корнилов. — Но он на самом деле один из немногих, кто реально имеет на это все возможности. Говорят об объединениях все, но Бивол сейчас может выступить с любым соперником на любом из телеканалов, особенно если бой достаточно серьезный и интересный».