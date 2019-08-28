«Рад возвращению на ринг MSG». Нокаутер Ахмедов выступит в андеркарте боя Головкин — Деревянченко
Казахстанский топовый проспект Али Ахмедов стал участником вечера бокса в
Казахстанский топовый проспект Али Ахмедов стал участником вечера бокса в
Об этом сообщил сам боксер на своей странице в Instagram.
«Рад возвращению на ринг знаменитого Madison Square Garden и участию в вечере бокса Геннадия Головкина. Увидимся 5 октября в
Ранее андеркарт пополнили Исраил Мадримов (Узбекистан), Брайан Себальо (США) и Джозеф Уорд (Ирландия).
Напомним, бой Головкин — Деревянченко за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в