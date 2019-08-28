«Рад возвращению на ринг MSG». Нокаутер Ахмедов выступит в андеркарте боя Головкин — Деревянченко

Об этом сообщил сам боксер на своей странице в Instagram.

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«Рад возвращению на ринг знаменитого Madison Square Garden и участию в вечере бокса Геннадия Головкина. Увидимся 5 октября в Нью-Йорке! » — подписал фотоафишу Ахмедов.

Ранее андеркарт пополнили Исраил Мадримов (Узбекистан), Брайан Себальо (США) и Джозеф Уорд (Ирландия).

Напомним, бой Головкин — Деревянченко за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.