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9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
12:38 (мск), источник: ТАСС

Рябинский: Поединок между чемпионами мира по боксу Ковалевым и Биволом реален

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Проведение боя между чемпионами мира по боксу россиянами Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом реально. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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«Это было бы вполне возможно, — сказал Рябинский. — Мне всегда немного неприятно, когда между собой встречаются на ринге боксеры, которых я уважаю. И Ковалев, и Бивол — наши ребята, мы хорошо их знаем. С другой стороны, рано или поздно придется выяснять, кто сильнее и встречаться на ринге».

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«Если получится, что мы к такому бою подойдем, то будем его организовывать», — добавил собеседник агентства.

Ковалев ранее нокаутировал британца Энтони Ярда и защитил титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Всего на его счету 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.

В активе Бивола, владеющего титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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