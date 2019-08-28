Боксеры из десяти стран выступят на международном турнире памяти Владимира Ботвинника

Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Свое участие уже подтвердили команды из Беларуси, Израиля, Германии, Литвы, России, Эстонии, Украины, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Как отметили в БФБ, на ринг выйдут юниоры 2003−2004 годов рождения. Они выявят сильнейших в весовых категориях 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг и свыше 80 кг.