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12:47 (мск), источник: БЕЛТА

Боксеры из десяти стран выступят на международном турнире памяти Владимира Ботвинника

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 боксеров из десяти стран поспорят за медали на международном турнире памяти Владимира Ботвинника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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Соревнования стартуют 4 сентября в минском спорткомплексе «Чижовка-Арена».

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Свое участие уже подтвердили команды из Беларуси, Израиля, Германии, Литвы, России, Эстонии, Украины, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Как отметили в БФБ, на ринг выйдут юниоры 2003−2004 годов рождения. Они выявят сильнейших в весовых категориях 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг и свыше 80 кг.

Помимо соревновательной программы 7 сентября в 12.00 состоится чествование спортсменов, выигравших медали чемпионата Европы (U-14) среди школьников, и их тренеров.

Завершатся состязания 7 сентября. Турнир проводится в память о почетном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Беларуси Владимире Ботвиннике.

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