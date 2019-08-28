Кремлев: Боксеры-профессионалы могут рассчитывать на звание заслуженного мастера спорта

В минувшие выходные чемпиону мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергею Ковалеву было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

«Боксеры могут стать заслуженными мастерами спорта, если они завоевали и защитили титул. Но это индивидуальный вопрос. Что касается Ковалева, то он давно заслужил это звание. Он долгое время находится на самом высоком уровне», — сказал Кремлев.