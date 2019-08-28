Головкин раскрыл секрет, почему за 391 бой в карьере никогда не был в нокдауне

В любительском боксе Головкин становился чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады-2004. На его счету 345 побед при пяти поражениях.

В профи Головкин дебютировал в мае 2006 года в бою с венгром Габором Балогом (3−112−5, 1 КО). На данный момент в активе казахстанца 39 побед при одной ничьей и одном поражении.

— Расскажите про свой первый бой в профи. Хорошо помните его?

— Конечно, отлично помню. Это было очень легко. Мне сказали поработать пару раундов, но я ответил, что побью его в первом, — вспоминает Головкин.

— У вас больше побед, чем у кого-либо в любительском боксе.

— Да, у меня хорошая любительская карьера. Было много боев, побед, я знаю свою работу и как это делать.

— Это помогло в профессионалах?

— Именно так.

— Вы никогда не были в нокдауне?

— Никогда!

— Как это возможно?

— А почему вы спрашиваете меня об этом? (смеется) Я думаю, надо сказать спасибо генетике и моим родителям, которые всегда поддерживали меня и делали все для здоровой жизни.