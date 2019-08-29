Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линфилд
Футбол. Еврокубки
19:45
Рига
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Бней-Иегуда
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:15
Спартак
Брага
Футбол. Еврокубки
20:30
Трабзонспор
АЕК
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:30
Антверпен
АЗ
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Судува
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Гент
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:30
Айнтрахт Ф
Страсбур
Футбол. Еврокубки
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Торино
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Легия
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Стяуа
Футбол. Зарубежный
28.08
Ницца
Марсель
12
Футбол. Еврокубки
28.08
Славия Пр
ЧФР
10
Футбол. Еврокубки
28.08
Аякс
АПОЭЛ
20
Футбол. Еврокубки
28.08
Брюгге
ЛАСК
21
Все события
Фоторепортажи
12Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
20Артем Дзюба. Путь воина
09:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Это было смешно». Тренер Деревянченко — о последнем бое Головкина и подготовке

Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13−1, 1 КО) Андре Розье прокомментировал последний бой казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО), который встречался с небитым до того момента канадцем Стивом Роллсом, а также рассказал о подготовке своего подопечного, сообщает vRINGe.com.

Наверх
Источник: Reuters

«Это было смешно. Ну честно, для GGG бой против Роллса — это как 14 шагов назад. Поначалу Головкин придерживал коней, но как только начал атаковать, бой и закончился. Прямо напрашивается вывод: мол, “давайте я пока не буду торопиться, чтобы никто не подумал, что это мисматч”. Но, ребята, как только объявили бой, я такой: что? зачем это? с какой радости Роллс?» — сказал Розье.

«Я считаю, что нам нужно готовиться к самому лучшему GGG, которого только можно представить. Вот почему мы так плотно вкалываем на тренировках», — ответил Розье на вопрос о том, что Головкин постарел и уже не тот.

Стоит отметить, что Розье-тренер дважды противостоял Головкину. В ноябре 2013 года его подопечный американец Кертис Стивенс (30−7, 22 КО) проиграл казахстанцу отказом от продолжения боя в восьмом раунде, а в марте 2017 года другой американский боец Розье Дэниел Джейкобс (35−3, 29 КО) дал первый по-настоящему конкурентный бой (на тот момент) гегемону дивизиона, уступив близким решением судей.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Это будет третья попытка для Розье против казахстанского боксера в качестве тренера.

22 августа боксеры провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов в рамках этого поединка. На ней украинец отметился громким заявлением в адрес GGG, а казахстанец признался, что чуть-чуть напуган.

"Стабильный клуб". Журналист Marca оценил перспективы "Астаны" в ЛЕ и назвал ее главные козыри
Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Гид по жеребьевке ЛЧ
«Спартак» проведет решающий матч за выход в группу Лиги Европы
Сенсация Калинской, печаль Хачанова: что происходит на US Open
Лига чемпионов: Промес на лавке, БТР в Белграде, Загреб в группе
«ПСЖ» и «Барселона» не смогли договориться по трансферу Неймара
«Ростов» объявил об уходе полузащитника в бельгийский клуб
Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь