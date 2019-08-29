«Это было смешно». Тренер Деревянченко — о последнем бое Головкина и подготовке

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«Это было смешно. Ну честно, для GGG бой против Роллса — это как 14 шагов назад. Поначалу Головкин придерживал коней, но как только начал атаковать, бой и закончился. Прямо напрашивается вывод: мол, “давайте я пока не буду торопиться, чтобы никто не подумал, что это мисматч”. Но, ребята, как только объявили бой, я такой: что? зачем это? с какой радости Роллс?» — сказал Розье.

«Я считаю, что нам нужно готовиться к самому лучшему GGG, которого только можно представить. Вот почему мы так плотно вкалываем на тренировках», — ответил Розье на вопрос о том, что Головкин постарел и уже не тот.

Стоит отметить, что Розье-тренер дважды противостоял Головкину. В ноябре 2013 года его подопечный американец Кертис Стивенс (30−7, 22 КО) проиграл казахстанцу отказом от продолжения боя в восьмом раунде, а в марте 2017 года другой американский боец Розье Дэниел Джейкобс (35−3, 29 КО) дал первый по-настоящему конкурентный бой (на тот момент) гегемону дивизиона, уступив близким решением судей.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Это будет третья попытка для Розье против казахстанского боксера в качестве тренера.