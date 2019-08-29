Менеджер Поветкина: Александр выше уровнем, чем Фьюри

Поветкин, которому 2 сентября исполнится 40 лет, проведет бой с Фьюри в субботу в Лондоне. На кону будет стоять пояс WBA International в тяжелом весе. Для россиянина этот поединок станет первым после поражения от британца Энтони Джошуа в сентябре 2018 года.

«Саша опасный соперник, и не все хотят с ним боксировать. Мы постоянно ведем переговоры с (промоутером) Эдди Хирном, и наша кандидатура постоянно рассматривается. Что касается боя с Хьюи Фьюри, то Поветкин просто выше уровнем. Никто из команды не видит никаких других вариантов, кроме победы. Да, это бокс, и может случиться всякое. А самому Саше несвойственна недооценка», — сказал Иванов по телефону.