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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Менеджер Поветкина: Александр выше уровнем, чем Фьюри

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Василий Конов-мл. Александр Поветкин является боксером более высокого уровня, чем его будущий соперник британец Хьюи Фьюри, заявил РИА Новости менеджер россиянина Дмитрий Иванов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Поветкин, которому 2 сентября исполнится 40 лет, проведет бой с Фьюри в субботу в Лондоне. На кону будет стоять пояс WBA International в тяжелом весе. Для россиянина этот поединок станет первым после поражения от британца Энтони Джошуа в сентябре 2018 года.

«Саша опасный соперник, и не все хотят с ним боксировать. Мы постоянно ведем переговоры с (промоутером) Эдди Хирном, и наша кандидатура постоянно рассматривается. Что касается боя с Хьюи Фьюри, то Поветкин просто выше уровнем. Никто из команды не видит никаких других вариантов, кроме победы. Да, это бокс, и может случиться всякое. А самому Саше несвойственна недооценка», — сказал Иванов по телефону.

В активе Поветкина 34 победы и два поражения, на счету 24-летнего Фьюри 23 победы при двух неудачах.

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