«Люблю такое». Четырехкратный претендент на титулы чемпиона мира вспомнил бой с Головкиным

Они встречались в феврале 2015 года в Монако. Тогда Головкин победил нокаутом в 11-м раунде и успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в среднем дивизионе. До марта 2017 года этот поединок был для казахстанца самым длинным в карьере.

«Мой самый тяжелый бой в карьере, но я наслаждался этим странным днем. Люблю, когда я дерусь с кем-то, кто может заковать меня в оковы», — написал Мюррей в твиттере.

За карьеру 37-летний Мюррей четырежды претендовал на титулы чемпиона мира, но каждый раз терпел неудачи — три поражения и одна ничья.