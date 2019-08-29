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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Люблю такое». Четырехкратный претендент на титулы чемпиона мира вспомнил бой с Головкиным

Бывший претендент на титулы чемпиона мира в среднем и во втором среднем весах британец Мартин Мюррей (38−5−1, 17 КО) вспомнил бой против казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

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Они встречались в феврале 2015 года в Монако. Тогда Головкин победил нокаутом в 11-м раунде и успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в среднем дивизионе. До марта 2017 года этот поединок был для казахстанца самым длинным в карьере.

«Мой самый тяжелый бой в карьере, но я наслаждался этим странным днем. Люблю, когда я дерусь с кем-то, кто может заковать меня в оковы», — написал Мюррей в твиттере.

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За карьеру 37-летний Мюррей четырежды претендовал на титулы чемпиона мира, но каждый раз терпел неудачи — три поражения и одна ничья.

В декабре 2018 года Мюррей объявил об уходе из бокса, но спустя несколько месяцев решил вернуться. В июле он в родном Ливерпуле решением победил португальца португальцем Руя Паванито (10−9−1, 5 КО).

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