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19:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Боксеры Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол и бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) Мурат Гассиев выступят в андеркарде дебютного боя в супертяжелом весе украинца Александра Усика, который пройдет 12 октября в Чикаго. Об этом сообщил промоутер Усика Эдди Хирн, слова которого приводит портал Boxing News 24.

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Источник: AP 2019

16 августа менеджер Усика Эгис Климас сообщил в своем Instagram, что Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго.

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Соперник 32-летнего украинца неизвестен.

«Мы объявим [имя соперника Усика] в четверг или в пятницу. Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев будут драться в андеркарде», — сказал промоутер Эдди Хирн. Соперники российских боксеров не уточняются.

Бивол в марте нынешнего года победил американца Джо Смита — младшего единогласным решением судей. Всего на счету 28-летнего россиянина 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 25-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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