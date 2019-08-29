СМИ: Боксеры Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол и бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и Международной боксерской федерации (IBF) Мурат Гассиев выступят в андеркарде дебютного боя в супертяжелом весе украинца Александра Усика, который пройдет 12 октября в Чикаго. Об этом сообщил промоутер Усика Эдди Хирн, слова которого приводит портал Boxing News 24.