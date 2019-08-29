«GGG — талант с ударом». Тренер — о преимуществах Деревянченко и боях Головкина с «Канело»

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— Гэри, я слышал мнение от Андре Розье и Деревянченко, что он проиграл свой бой Джейкобсу из-за отсутствия полной команды. Сейчас, когда у него есть вся команда, он сможет добыть убедительную победу над Головкиным?

— Да. Мы будем тяжело работать. В этот раз будет намного лучше, — считает Старк.

— Вы ощущали, что вам чего-то не хватает во время боя с Джейкобсом? Ведь вы были разделены с Розье?

— Немного да, потому что мы всегда, на каждом бою были вместе.

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— Вы даете Деревянченко психологическое преимущество из-за того, что год назад Геннадий отказался от боя с ним, или это все-таки политика и бизнес?

— Думаю, у нас есть психологическое преимущество. Сергей предвкушает этот бой. Сейчас вернулась вся команда, и он выглядит уверенным.

— Какое ваше мнение о возрасте Геннадия? Насколько большой фактор возраста?

— Я думаю, это небольшой фактор. Я к тому, что я не видел Геннадия выпивающим гулякой. Я знаю, что он выйдет в отличной форме. Он так же хочет взять этот пояс. Мы знаем, что грядет. Он талантлив, может ударить, так что мы должны тяжело работать, чтобы победить этого парня.

Мне все равно на его возраст, он не имеет значения. Он недавно дрался с «Канело» в 37 лет и не выглядел плохо. Он будет таким же, как и против «Канело».

— Вы были частью команды при подготовке Дэниела Джейкобса к поединку с Геннадием. Это ваш второй шанс победить Головкина. Это дает вам дополнительную уверенность?

— Да, теперь мы его знаем. На самом деле, это уже третья попытка. Еще одна была с Кертисом Стивенсом. Мы видим некоторые вещи, которые сможем использовать как преимущество.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZJvCASjO2jo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы много раз смотрели бой с «Канело». Я имею в виду, есть небольшие вещи, которые мы отмечаем. Мы знаем, что он постоянно делает одни и те же вещи. Сейчас он с другим тренером, он стал действовать немного по-другому, но мы видим те же вещи.

— Розье считает, что слишком поздно учить кого-то на этой стадии карьеры. Вы тоже тренер. Имеете ли вы такое же мнение или считаете, что можно взять возрастного бойца и обучить его некоторым трюкам?

— Если он изучит некоторые трюки у этого парня, то для него это позитив. Джонатан Бэнкс загрузил три-четыре маленькие вещи в его компьютер. Конечно, это актив. Нам нужно быть готовыми ко всем его сторонам.

— Что такого делает Деревянченко, что может быть проблемой для Геннадия?

— Я думаю, он сбалансирован. Сергей более техничен. Он будет использовать свой мозг, работу, движения. Геннадий с Сергеем увидит вещи, которые он, очевидно, не видел. Сергей очень умный боец.

— Такой стиль, когда ты больше боксер и много двигаешься, обычно не заслуживает доверия у судей. Что он сможет сделать, чтобы заверить всех, что он боксирует, а не, например, убегает?

— Мы не будем от него убегать. Мы будем выбрасывать комбинации. Потому что Сергей — это комбинационный панчер. Я думаю, вы увидите больше очков в его пользу, чем вы видели в бою с Дэниелом Джейкобсом. Потому что теперь у него полная команда. Он будет более разносторонним бойцом.

— Какая вероятность того, что Сергей вытянет этот поединок?

— Конечно, он будет андердогом, но я считаю, мы можем победить его. Я здесь не из-за гонорара. Деньги — это хорошо, но я хочу победы. Думаю, мы можем вытянуть поединок.