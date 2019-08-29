«Флойд очень умен». Головкин — о бое с Мейвезером, «ограблении» против «Канело» и контракте с DAZN

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Началась же беседа с вопроса про предстоящий бой с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) за пояс IBF.

— Поздравляю вас с очередным боем за титул чемпиона мира. В последние годы у вас было несколько мегабоев. Кажется, что после поражения от «Канело» вы сделали определенные изменения.

— Я очень взволнован. У меня новая команда: другой тренер, мой партнер — DAZN, новый промоушен, сотрудничество с Matchroom и Эдди Хирном. У меня много хорошего к предстоящему бою, — сказал Головкин.

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— Вы поменяли свой стиль? Прежде вы говорили, что любите нокауты, но теперь кажется, что это чуть-чуть поменялось.

— Конечно, я по-прежнему люблю нокауты. Мне не надо менять стиль полностью, а надо добавить чуть-чуть новых сюрпризов в виде бонусов.

— Есть ощущение, что бокс начал возвращаться на свои позиции после утраты популярности в США и по всему миру. Вы почувствовали это?

— Да, я почувствовал после моего последнего боя с «Канело». Мы потеряли максимальные позиции, но я уверен, что бокс вернется.

— Серьезная проблема, на мой взгляд, связана с судьями. Не знаю точное количество сумасшедших решений, но я считаю, что вы легко выиграли первый бой против «Канело» и победили во втором. Насколько вы разочарованы?

— У меня теперь больше опыта, я стал умнее. Это мой опыт.

— Что-то типа все ок, проехали это и двигаемся дальше?

— Конечно. Это жизнь.

— Я знаю, что вы никогда не любите заглядывать за спину текущего соперника, но в конечном счете — какое громкое имя вы хотите в будущем?

— У меня есть парочка опций. Конечно, мой план и фокус на все 100 процентов на Сергее Деревянченко. Если я побью его, обещаю, что предоставлю большой бой с большим именем.

Затем в студии включили интервью, в котором ведущий Чарльз Пэйн несколько лет назад спросил Мейвезера, почему ему бы не подраться с Головкиным. Американский боксер ответил, что проблема в весовых категориях, а он итак побил всех топовых соперников.

— Как вы смотрите на это? Америка хочет больших боев между громкими именами!

— Конечно, все хотят этого. Я видел это интервью. Флойд выглядит умным, потому что у него много денег, хорошие позиции — все у него отлично. Он говорит очень умно.

— Потому что он не хочет выйти с тобой на ринг? Он не хочет оказаться в нокауте.

— Нет, я думаю, что не из-за этого.

— Разрешите спросить вас про деньги, потому что они растут. У нас есть DAZN и «Канело» с контрактом на 365 миллионов долларов. Вы тоже на DAZN. Большой контракт, большие деньги?

— Это хороший контракт, хорошая ситуация и хорошая позиция.

— Вы все еще хотите нокаутов?

— Конечно.