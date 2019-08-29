«Флойд очень умен». Головкин — о бое с Мейвезером, «ограблении» против «Канело» и контракте с DAZN

Началась же беседа с вопроса про предстоящий бой с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) за пояс IBF.
— Поздравляю вас с очередным боем за титул чемпиона мира. В последние годы у вас было несколько мегабоев. Кажется, что после поражения от «Канело» вы сделали определенные изменения.
— Я очень взволнован. У меня новая команда: другой тренер, мой партнер — DAZN, новый промоушен, сотрудничество с Matchroom и Эдди Хирном. У меня много хорошего к предстоящему бою, — сказал Головкин.
— Вы поменяли свой стиль? Прежде вы говорили, что любите нокауты, но теперь кажется, что это чуть-чуть поменялось.
— Конечно, я по-прежнему люблю нокауты. Мне не надо менять стиль полностью, а надо добавить чуть-чуть новых сюрпризов в виде бонусов.
— Есть ощущение, что бокс начал возвращаться на свои позиции после утраты популярности в США и по всему миру. Вы почувствовали это?
— Да, я почувствовал после моего последнего боя с «Канело». Мы потеряли максимальные позиции, но я уверен, что бокс вернется.
— Серьезная проблема, на мой взгляд, связана с судьями. Не знаю точное количество сумасшедших решений, но я считаю, что вы легко выиграли первый бой против «Канело» и победили во втором. Насколько вы разочарованы?
— У меня теперь больше опыта, я стал умнее. Это мой опыт.
— Что-то типа все ок, проехали это и двигаемся дальше?
— Конечно. Это жизнь.
— Я знаю, что вы никогда не любите заглядывать за спину текущего соперника, но в конечном счете — какое громкое имя вы хотите в будущем?
— У меня есть парочка опций. Конечно, мой план и фокус на все 100 процентов на Сергее Деревянченко. Если я побью его, обещаю, что предоставлю большой бой с большим именем.
Затем в студии включили интервью, в котором ведущий Чарльз Пэйн несколько лет назад спросил Мейвезера, почему ему бы не подраться с Головкиным. Американский боксер ответил, что проблема в весовых категориях, а он итак побил всех топовых соперников.
— Как вы смотрите на это? Америка хочет больших боев между громкими именами!
— Конечно, все хотят этого. Я видел это интервью. Флойд выглядит умным, потому что у него много денег, хорошие позиции — все у него отлично. Он говорит очень умно.
— Потому что он не хочет выйти с тобой на ринг? Он не хочет оказаться в нокауте.
— Нет, я думаю, что не из-за этого.
— Разрешите спросить вас про деньги, потому что они растут. У нас есть DAZN и «Канело» с контрактом на 365 миллионов долларов. Вы тоже на DAZN. Большой контракт, большие деньги?
— Это хороший контракт, хорошая ситуация и хорошая позиция.
— Вы все еще хотите нокаутов?
— Конечно.
Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры уже провели первую дуэль взглядов.