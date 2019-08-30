Поветкин оказался тяжелее Фьюри перед субботним боем

Поветкин, которому 2 сентября исполнится 40 лет, проведет бой с Фьюри в субботу в Лондоне. На кону будет стоять пояс WBA International в тяжелом весе. Для россиянина этот поединок станет первым после поражения от британца Энтони Джошуа в сентябре 2018 года.