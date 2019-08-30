Поветкин оказался тяжелее Фьюри перед субботним боем
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин оказался тяжелее британца Хьюи Фьюри на взвешивании перед боем, который состоится между соперниками в субботу.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин оказался тяжелее британца Хьюи Фьюри на взвешивании перед боем, который состоится между соперниками в субботу.
Процедура взвешивания состоялась в пятницу. Весы под Поветкиным показали 225,7 фунта (102,3 кг), под Фьюри — 224,4 фунта (101,7 кг).
Поветкин, которому 2 сентября исполнится 40 лет, проведет бой с Фьюри в субботу в Лондоне. На кону будет стоять пояс WBA International в тяжелом весе. Для россиянина этот поединок станет первым после поражения от британца Энтони Джошуа в сентябре 2018 года.
В активе Поветкина 34 победы и два поражения, на счету 24-летнего Фьюри 23 победы при двух неудачах.