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01:05 (мск), источник: ТАСС

Поветкин и Хьюи Фьюри в Лондоне сразятся за титул интернационального чемпиона WBA

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин проведет в субботу поединок с британцем Хьюи Фьюри. Бой из 12 раундов состоится в Лондоне на арене О2, на кону будет стоять пояс интернационального чемпиона WBA.

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Источник: РИА "Новости"

Поветкин впервые выйдет на ринг после поражения от британца Энтони Джошуа, на кону поединка с которым стояли три чемпионских титула по престижным версиям. В сентябре прошлого года российский боксер проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. После этого он перенес операцию на обоих локтях, а дата его следующего боя несколько раз переносилась. В последний раз россиянин планировал выйти на ринг в июле в Саудовской Аравии, но поединок был отменен.

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39-летний Поветкин начинает, вероятно, последний в карьере поход за поясом чемпиона мира. За предыдущие шесть лет он дважды проигрывал в титульных поединках. В 2013 году россиянин уступил украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне. С тех пор он был обвинен в допинге, два его боя за титул чемпиона мира отменил, затем спортсмена оправдали, а позже он победил украинца Андрея Руденко, румына Кристиана Хаммера и британца Дэвида Прайса.

Поветкин уже третий поединок подряд проведет в Великобритании. Противостоять ему будет двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри. Хьюи Фьюри в любительском боксе становился чемпионом мира среди молодежи, но в профессионалах подобного добиться не сумел. Он был близок к этому два раза — в 2017 году британец проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), а в прошлом году — болгарину Кубрату Пулеву по очкам в бою за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации (IBF).

В отличие от Поветкина, Фьюри перерыва в карьере не делал. В июле этого года он выиграл у бывшего чемпиона мира нигерийца Сэмуэля Питера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Шансы соперников

Фаворитом этого поединка считается Поветкин, но шансы британца оцениваются достаточно высоко в букмекерских конторах. Фьюри обладает преимуществом в росте, длине рук и действует на дистанции, много передвигаясь по рингу. У него нестандартная техника, один из быстрейших джебов (удар прямой слева для боксера-правши — прим. ТАСС) в этой весовой категории, он бьет с разных углов и достаточно активен.

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Поветкин будет рассчитывать на взрывную мощь и выход на ближнюю дистанцию, где он сможет провести комбинации. Однако россиянину скоро исполнится 40 лет, возраст сказывается на его скорости и выносливости, особенно во второй половине поединка. Фьюри не сможет нокаутировать россиянина, так как не обладает сильным ударом и одержал только половину побед досрочно. Британец ни разу в карьере не оказывался в нокдауне, но его способность держать удар не была проверена, ведь нокаутеров в числе соперников не было, а лучшие противники не обладали сильным ударом.

Однако Поветкин за последние несколько лет ничем особо не блеснул. Он очень невыразительно провел бои с Руденко и Хаммером, выиграв только по очкам. В поединке с Прайсом побывал в нокдауне, а во встрече с Джошуа хоть и продемонстрировал мужество, но проиграл безоговорочно. Кроме того, Поветкин не выступал на протяжении 11 месяцев.

Если в первой половине поединка британец начнет действовать осторожно и аккуратно, то во второй ему будет уже легче. На действиях Поветкина сказывается усталость, он станет тяжеловат в движениях. Задача британца — измотать противника и постараться его перебоксировать.

В послужном списке Поветкина значатся 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. У 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и два поражения.

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