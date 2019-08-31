Брат «Канело» провалил взвешивание и потерял шанс побороться за титул чемпиона мира

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. Лара уложился в лимит весовой категории, показав на весах 69,8 килограмма.

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А мексиканец провалил взвешивание, он лишь со второй попытки смог показать вес 72,0 килограмма, превысив лимит на 2,1 килограмма. Таким образом, пояс чемпиона мира будет стоять на кону лишь для кубинца.

Рамон Альварес — старший брат Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО), являющегося чемпионом мира в среднем весе, с которым Лара пересекался в ринге в июле 2014 года, проиграв раздельным решением судей. Кубинец не скрывает, что планирует поколотить Рамона, а затем вызвать «Канело» на реванш.