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8Черчесов вызвал всего одного «быка»
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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Брат «Канело» провалил взвешивание и потерял шанс побороться за титул чемпиона мира

В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) в воскресенье, 1 сентября, состоится вечер бокса, в главном событии которого встретятся экс-чемпион мира в первом среднем весе кубинец Эрисланди Лара и мексиканец Рамон Альварес. На кону боя будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Regular, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. Лара уложился в лимит весовой категории, показав на весах 69,8 килограмма.

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А мексиканец провалил взвешивание, он лишь со второй попытки смог показать вес 72,0 килограмма, превысив лимит на 2,1 килограмма. Таким образом, пояс чемпиона мира будет стоять на кону лишь для кубинца.

Рамон Альварес — старший брат Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО), являющегося чемпионом мира в среднем весе, с которым Лара пересекался в ринге в июле 2014 года, проиграв раздельным решением судей. Кубинец не скрывает, что планирует поколотить Рамона, а затем вызвать «Канело» на реванш.

Для 36-летнего Лары это будет 32-й поединок на профи-ринге, из которых он 25 выиграл (14 нокаутом), три проиграл и три завершил вничью. 33-летний Альварес выйдет на профи-ринг в 39-й раз: 28 побед (16 нокаутом), семь поражений и три ничьи.

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