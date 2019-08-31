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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Призер ОИ-2016 из Узбекистана выиграл второй бой подряд нокаутом в первом раунде после дебюта в профи в США

23-летний боксер из Узбекистана Бектемир Меликузиев одержал вторую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником Меликузиева по вечеру бокса в Пасадене (Калифорния, США) был 29-летний мексиканец Рикардо Адриан Луна Флорес. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился уже в первом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом своем бою в профи, который прошел также в США в июне этого года, боксер из Узбекистана нокаутировал в первом раунде аргентинца Мартина Фиделя Риоса.

В любителях Меликузиев является двукратным чемпионом Азии (2015 год — до 75 и 2017-й до 81 килограмма), серебряным призером чемпионата мира-2015 (до 75), серебряным призером Олимпийских игр-2016 (до 75) и бронзовым призером чемпионата мира-2017 (до 81).

На чемпионате Азии-2015 побеждал казахстанца Жанибека Алимханулы, а на ЧА-2017 и ЧМ-2017 — Ерика Альжанова.

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