Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Нефтехимик
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
Сочи
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Герта
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
13
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:30
Лион
Бордо
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Оренбург
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Брешиа
Футбол. Зарубежный
19:30
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Леванте
Вальядолид
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Брест
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Леганес
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» остался без еврокубков
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Боб Арум: У нас есть запрос на проведение боя Ломаченко в Казахстане

Известный американский промоутер Боб Арум, который представляет интересы украинского чемпиона Василия Ломаченко, в интервью каналу Luckypunchnet рассказал о том, что у них есть запрос на проведение боя в Казахстане.

Наверх
Источник: AP 2019

«Я не знаю, что сейчас за ситуация в Украине, но у нас есть запрос на проведение его боя в Казахстане. Если у нас будет правильное предложение, чтобы Василий провел бой в Украине, мы его организуем. Здесь нет проблемы для телевещателя, где Василий является звездой, и ESPN. Если бой будет в Европе вечером, а по американскому времени это будет обед, люди будут смотреть», — сказал Арум.

Напомним, сегодня ночью Ломаченко (13−1, 10 KO) встретится с британцем Люком Кэмпбеллом (20−2, 16 KO) в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и WBO в легком весе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
"Без Луценко было волнительно". Казахстанский велогонщик рассказал о победе на "Туре Алматы-2019"
СМИ: ЦСКА заплатил «Васко да Гама» €200 тысяч за аренду игрока
Алименты, драки и ДТП: как слава портит футболистов
Сборная России с победы стартовала на Кубке мира по баскетболу
Просвистели. Зрители не мешают Медведеву побеждать на US Open
Надаль на US Open спас мальчика, которого чуть не задавила толпа
Гус Тиль: Промес сказал, что я не пожалею о переходе в «Спартак»
«Рубин» принимает «Сочи» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь