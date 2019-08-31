Боб Арум: У нас есть запрос на проведение боя Ломаченко в Казахстане

«Я не знаю, что сейчас за ситуация в Украине, но у нас есть запрос на проведение его боя в Казахстане. Если у нас будет правильное предложение, чтобы Василий провел бой в Украине, мы его организуем. Здесь нет проблемы для телевещателя, где Василий является звездой, и ESPN. Если бой будет в Европе вечером, а по американскому времени это будет обед, люди будут смотреть», — сказал Арум.