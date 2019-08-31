Обидчик Пакьяо сенсационно проиграл нокаутом и лишился боя с чемпионом мира в весе Головкина

На кону боя в Бендиго стоял региональный титул чемпиона Океании в среднем весе по версии WBA. Во втором раунде Хорн оказался в нокдауне, но в третьем уже сам отправил соперника на канвас. В дальнейшем Зерафа забрал бой под контроль, а в девятом раунде выиграл бой техническим нокаутом.

Для 31-летнего Хорна прошедший бой стал вторым в среднем весе. Дебютировал же он в этом дивизионе в декабре 2018 года, когда нокаутировал 43-летнего Энтони Мандина (48−9, 28 КО), в свое время владевшего титулами WBA (Super) в первом среднем весе и WBA (Interim) в среднем.

Известность же Хорн получил в феврале 2017 года после скандальной победы единогласным решением над филиппинцем Мэнни Пакьяо (62−7−2, 39 КО), у которого он отобрал у титул WBO в полусреднем весе. Затем австралиец провел одну защиту, а в июне досрочно проиграл американцу Теренсу Кроуфорду (35−0, 26 КО) и потерял пояс.

27-летний Зерафа никогда не был даже претендентом на главные титулы, но до боя с Хорном дважды встречался с экс-чемпионами мира. В сентябре 2015 года он нокаутом проиграл американцу Питеру Куиллину (34−1−1, 23 КО), который владел поясом WBO в среднем весе, а в декабре 2018-го решением уступил бывшему обладателю титула IBF в полусредней категории британцу Келлу Бруку (38−2, 26 КО).