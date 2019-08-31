За «Барселону» зажигает 16-летний талант. Он уже забил дебютный гол за первую команду

Источник: Reuters

«Барселона» испытывает трудности с составом на старте сезона. Травмированы сразу три игрока атаки — Лео Месси, Луис Суарес и Усман Дембеле. В связи с этим уже второй матч подряд в партнерах у Гризманна два воспитанника Ла Масии, о которых еще месяц назад знали только самые отчаянные фанаты «Барселоны».

Оба, Карлес Перес и Ансу Фати, вышли на поле в матче с «Осасуной». «Барселона» пропустила уже на 7-й минуте, но вскоре после начала второго тайма Фати ударом головой сравнял счет.

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А чуть позже Перес оформил голевую передачу на Артура.

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«Барса» не удержала победный счет, Роберто Торрес реализовал пенальти и оформил дубль. Но в соцсетях уже полыхает «фатимания». 16-летнего Ансу Фати называют преемником Лео Месси. И на то есть основания — Фати стал самым молодым игроком «Барселоны» за 78 лет. Также он стал самым молодым автором гола в истории сине-гранатовых и третьим в истории Ла Лиги. Неудивительно, что месяц назад «Барса» подписала с ним новый контракт и прописала сумму отступных в 100 млн евро.

Еще месяц назад на инстаграм Фати было подписано 50 тысяч человек. На данный момент их уже 600 тысяч и число стремительно растет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1o382fCdQ3/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1o382fCdQ3/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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El dia d'ahir el recordaré tota la meva vida. El somni de qualsevol noi de la Masia: debutar al Camp Nou .. Compartir vestidor amb els millors jugadors del món va ser una experiència inoblidable. Només tinc paraules d'agraïment cap a ells per la seva excel·lent acollida. Res d'això hagués estat possible sense la meva família. Sense el seu suport diari i incondicional. Gràcies igualment a la Masia, la millor escola de futbol del món. Als meus companys i entrenadors que m'han ensenyat valors que sempre m'acompanyaran. Em comprometo a continuar amb humilitat, treball i els peus a terra. Visca el Barça !! ?? —————————————- GRACIAS A TODOS !! El día de ayer lo recordaré toda mi vida. El sueño de cualquier chico de la Masía: debutar en el Camp Nou.. Compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo fue una experiencia inolvidable. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos por su excelente acogida. Nada de esto hubiera sido posible sin mi familia. Sin su apoyo diario e incondicional. Gracias igualmente a la Masía,la mejor escuela de fútbol del mundo. A mis compañeros y entrenadores que me han enseñado valores que siempre me acompañaran. Me comprometo a seguir con humildad, trabajo y los pies en el suelo. Visca el Barça !! ———————————- THANKS TO EVERYONE !! Yesterday I will remember all my life. The dream of any boy in the Masía: debut at the Camp Nou .. Sharing costumes with the best players in the world was an unforgettable experience. I only have words of thanks to them for their excellent reception. Nothing of this would have been possible without my family. Without their daily and unconditional support. Thanks also to the Masía, the best soccer school in the world. To my colleagues and coaches who have taught me values that will always accompany me. I promise to continue with humility, work and feet on the ground. Visca el Barça !!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ansufati/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ansu Fati</a> (@ansufati) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-26T19:18:40+00:00">26 Авг 2019 в 12:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фати дебютировал за «Барсу» в прошлом туре в матче с «Бетисом». После финального свистка он остановился перед трибунами и долго их рассматривал.

Я искал моих родителей, которые пришли на стадион. Я просто застыл и не мог поверить в происходящее. Нужно было насладиться моментом. Я благодарен всем — клубу, тренерам и болельщикам, которые так тепло меня приняли. Ансу Фати

«Отличная игра в исполнении всех игроков. Рад видеть, как исполняются мечты ребят из академии. Первый дебютировал за основную команду, второй забил гол (в игре с “Бетисом” отличился Перес, — Sport24)», — написал Месси в своем инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1mkb-aCqOL/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1mkb-aCqOL/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/leomessi/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Leo Messi</a> (@leomessi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-25T21:49:40+00:00">25 Авг 2019 в 2:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ансу — сын выходца из Гвинеи Бори Фати. Начинал свою карьеру в системе «Севильи», но скоро был завербован в Ла Масию, хотя был серьезный интерес со стороны «Реала». В 10 лет Ансу получил серьезную травму, но восстановился и произвел неизгладимое впечатление на тренеров. В Ла Масии он считался одним из главных бриллиантов академии, а летом его чуть не забрал «Манчестер Юнайтед». К счастью для «Барселоны», Ансу очень любит клуб и подписал новый контракт.

Что интересно, перед матчем с «Бетисом» «Барселоне» пришлось просить официальное разрешение у родителей Фати, так как по правилам Ла Лиги для участия в поздних матчах несовершеннолетних игроков это необходимо.

«Это самый счастливый день в моей жизни, — рассказывал Бори Фати после дебюта сына с “Бетисом” — Когда он позвонил и сказал, что Вальверде внес его в заявку на игру и нужно наше разрешение, я подпрыгнул от счастья. Мы с женой разрыдались. Он говорил, что не может есть и спать, так волновался. И вот он дебютировал в “Барселоне”, теперь я умру счастливым».