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31 августа, источник: Sport24

За «Барселону» зажигает 16-летний талант. Он уже забил дебютный гол за первую команду

Ансу Фати затмил даже Гризманна.

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Источник: Reuters

«Барселона» испытывает трудности с составом на старте сезона. Травмированы сразу три игрока атаки — Лео Месси, Луис Суарес и Усман Дембеле. В связи с этим уже второй матч подряд в партнерах у Гризманна два воспитанника Ла Масии, о которых еще месяц назад знали только самые отчаянные фанаты «Барселоны».

Оба, Карлес Перес и Ансу Фати, вышли на поле в матче с «Осасуной». «Барселона» пропустила уже на 7-й минуте, но вскоре после начала второго тайма Фати ударом головой сравнял счет.

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А чуть позже Перес оформил голевую передачу на Артура.

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«Барса» не удержала победный счет, Роберто Торрес реализовал пенальти и оформил дубль. Но в соцсетях уже полыхает «фатимания». 16-летнего Ансу Фати называют преемником Лео Месси. И на то есть основания — Фати стал самым молодым игроком «Барселоны» за 78 лет. Также он стал самым молодым автором гола в истории сине-гранатовых и третьим в истории Ла Лиги. Неудивительно, что месяц назад «Барса» подписала с ним новый контракт и прописала сумму отступных в 100 млн евро.

Еще месяц назад на инстаграм Фати было подписано 50 тысяч человек. На данный момент их уже 600 тысяч и число стремительно растет.

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Фати дебютировал за «Барсу» в прошлом туре в матче с «Бетисом». После финального свистка он остановился перед трибунами и долго их рассматривал.

Я искал моих родителей, которые пришли на стадион. Я просто застыл и не мог поверить в происходящее. Нужно было насладиться моментом. Я благодарен всем — клубу, тренерам и болельщикам, которые так тепло меня приняли.
Ансу Фати

«Отличная игра в исполнении всех игроков. Рад видеть, как исполняются мечты ребят из академии. Первый дебютировал за основную команду, второй забил гол (в игре с “Бетисом” отличился Перес, — Sport24)», — написал Месси в своем инстаграме.

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Ансу — сын выходца из Гвинеи Бори Фати. Начинал свою карьеру в системе «Севильи», но скоро был завербован в Ла Масию, хотя был серьезный интерес со стороны «Реала». В 10 лет Ансу получил серьезную травму, но восстановился и произвел неизгладимое впечатление на тренеров. В Ла Масии он считался одним из главных бриллиантов академии, а летом его чуть не забрал «Манчестер Юнайтед». К счастью для «Барселоны», Ансу очень любит клуб и подписал новый контракт.

Что интересно, перед матчем с «Бетисом» «Барселоне» пришлось просить официальное разрешение у родителей Фати, так как по правилам Ла Лиги для участия в поздних матчах несовершеннолетних игроков это необходимо.

«Это самый счастливый день в моей жизни, — рассказывал Бори Фати после дебюта сына с “Бетисом” — Когда он позвонил и сказал, что Вальверде внес его в заявку на игру и нужно наше разрешение, я подпрыгнул от счастья. Мы с женой разрыдались. Он говорил, что не может есть и спать, так волновался. И вот он дебютировал в “Барселоне”, теперь я умру счастливым».

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