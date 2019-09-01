Поветкин заявил, что хорошо провел поединок с Хьюи Фьюри

Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.
«Я очень счастлив, был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его, — сказал Поветкин. — Хочу поблагодарить публику, здесь очень хорошо встречают. В Англии вообще любят бокс. Хочу поздравить всю Россию с победой».
Хьюи Фьюри остался разочарован поражением. «Не знаю, что сказать. Недоволен своим результатом», — сказал в ринге британец.
В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Фьюри — двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри.