Поветкин заявил, что хорошо провел поединок с Хьюи Фьюри

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Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

«Я очень счастлив, был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его, — сказал Поветкин. — Хочу поблагодарить публику, здесь очень хорошо встречают. В Англии вообще любят бокс. Хочу поздравить всю Россию с победой».

Хьюи Фьюри остался разочарован поражением. «Не знаю, что сказать. Недоволен своим результатом», — сказал в ринге британец.