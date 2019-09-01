Рябинский: Поветкин расстроен тем, что не смог нокаутировать Хьюи Фьюри
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин расстроился
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин расстроился
Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок прошел в Лондоне.
«Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно», — сказал Рябинский.
В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Фьюри — двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри.