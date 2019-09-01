Рябинский: Поветкин расстроен тем, что не смог нокаутировать Хьюи Фьюри

Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок прошел в Лондоне.

«Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно», — сказал Рябинский.