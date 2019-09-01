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00:46 (мск), источник: ТАСС

Рябинский: Поветкин расстроен тем, что не смог нокаутировать Хьюи Фьюри

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин расстроился из-за того, что не смог нокаутировать британца Хьюи Фьюри. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок прошел в Лондоне.

«Саша сказал мне, что остался недоволен боем. Были раунды, когда он мог ударить Фьюри, но считает, что помешала зажатость. Он расстроен тем, что выиграл по очкам, а не досрочно», — сказал Рябинский.

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Фьюри — двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри.

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