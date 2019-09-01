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09:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рябинский хотел бы видеть Тайсона Фьюри следующим соперником Поветкина

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил РИА Новости, что хотел бы видеть британца Тайсона Фьюри следующим соперником россиянина Александра Поветкина.

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В субботу в Лондоне Поветкин единогласным решением судей победил двоюродного брата Тайсона Фьюри Хьюи и завоевал титул WBA International в тяжелом весе.

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«Саша говорит, что он недоволен боем. Говорит, что закрепостился, — сказал Рябинский по телефону. — Действительно, немного закрепостился. Когда сильно хочешь ударить, никогда не получится. Это все боксеры знают. Видимо, Саша сильно хотел нокаутировать, особенно в последних раундах. Хьюи и сам не супер, но его особо не повалишь — он корявый, всегда борется и “обнимается”. Также он хорошо держит удар».

«Саша в хорошей форме, и он может еще лучше. Я в этом уверен. Он и на спаррингах хорошо себя показал. Для нас отчасти хорошо, что он прошел всю дистанцию. Саша делал операцию на локтях, и надо было, чтобы такой бой прошел, — продолжил собеседник агентства. — Следующий бой Саши хотел бы увидеть со старшим Фьюри. Это более чем возможно, но посмотрим. Пока рано загадывать».

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