Рябинский хотел бы видеть Тайсона Фьюри следующим соперником Поветкина

«Саша говорит, что он недоволен боем. Говорит, что закрепостился, — сказал Рябинский по телефону. — Действительно, немного закрепостился. Когда сильно хочешь ударить, никогда не получится. Это все боксеры знают. Видимо, Саша сильно хотел нокаутировать, особенно в последних раундах. Хьюи и сам не супер, но его особо не повалишь — он корявый, всегда борется и “обнимается”. Также он хорошо держит удар».

«Саша в хорошей форме, и он может еще лучше. Я в этом уверен. Он и на спаррингах хорошо себя показал. Для нас отчасти хорошо, что он прошел всю дистанцию. Саша делал операцию на локтях, и надо было, чтобы такой бой прошел, — продолжил собеседник агентства. — Следующий бой Саши хотел бы увидеть со старшим Фьюри. Это более чем возможно, но посмотрим. Пока рано загадывать».