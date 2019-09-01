Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:00
Эспаньол
Гранада
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Реал
Все события
Фоторепортажи
37Ярость Жиго, боль Джикии, потасовка на поле: все эмоции поражения «Спартака» от «Браги»
10Третий чемпион Европы в истории РПЛ
09:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поветкин после победы над британцем Хьюи Фьюри: Хочу поздравить всю Россию

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Александр Поветкин заявил, что у него хорошее настроение после победы над британцем Хьюи Фьюри.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В субботу в Лондоне Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал титул WBA International в тяжелом весе.

«Я очень счастлив. Это был интересный бой. Мне хочется поблагодарить публику, которая всегда тепло встречает боксеров. В Англии любят бокс, — сказал Поветкин на ринге сразу после поединка. — Хочу поздравить всю Россию с победой».

Поветкин, которому в понедельник исполнится 40 лет, одержал 35-ю победу в карьере при двух поражениях. Для 24-летнего Фьюри это третье поражение на профессиональном ринге при 23 победах.

ВКонтакте
Читайте также
 Русская красотка, которая покорит не только US Open, но и вас
Баскетболист ЦСКА рассказал об отношении к русским в США
СМИ: Окружение Неймара подтвердило, что он остается в ПСЖ
Черданцев пообещал постричься наголо, если «Ростов» выиграет РПЛ
«Саша остался недоволен»: как Поветкин вернулся на ринг
Чешский футболист перешел в «Спартак» из «Славии»
26-летний француз не будет продлевать контракт с МЮ
«Урал» играет с «Краснодаром» в РПЛ (трансляция)
Ломаченко победил олимпийского чемпиона в бою за три титула
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь