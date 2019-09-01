Поветкин после победы над британцем Хьюи Фьюри: Хочу поздравить всю Россию

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В субботу в Лондоне Поветкин единогласным решением судей победил Хьюи Фьюри и завоевал титул WBA International в тяжелом весе.

«Я очень счастлив. Это был интересный бой. Мне хочется поблагодарить публику, которая всегда тепло встречает боксеров. В Англии любят бокс, — сказал Поветкин на ринге сразу после поединка. — Хочу поздравить всю Россию с победой».

Поветкин, которому в понедельник исполнится 40 лет, одержал 35-ю победу в карьере при двух поражениях. Для 24-летнего Фьюри это третье поражение на профессиональном ринге при 23 победах.