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09:30 (мск), источник: Vesti.kz

Василий Ломаченко победил олимпийского чемпиона в бою за три титула

Украинец Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене О2 в Лондоне. На его кону стояли титулы WBA (Super) и WBO в легком весе, которые защищал Ломаченко, и вакантный пояс WBC.

По итогам 12 раундов единогласным решением судей победил Ломаченко — 119−108, 119−108 и 118−109. В 11-й трехминутке украинец отправлял соперника в нокдаун.

31-летний Ломаченко одержал 14-ю победу в карьере (11 нокаутом) при одном поражении, а 31-летний Кэмпбелл потерпел третье поражение — также в его активе 20 побед (16 нокаутом).

Отметим, что Ломаченко выигрывал Олимпиаду в 2008 и 2012 годах, а Кэмпбелл — в 2012-м.

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