Василий Ломаченко победил олимпийского чемпиона в бою за три титула
Украинец Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла, передает корреспондент Vesti.kz.
Украинец Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене О2 в Лондоне. На его кону стояли титулы WBA (Super) и WBO в легком весе, которые защищал Ломаченко, и вакантный пояс WBC.
По итогам 12 раундов единогласным решением судей победил Ломаченко — 119−108, 119−108 и 118−109. В 11-й трехминутке украинец отправлял соперника в нокдаун.
31-летний Ломаченко одержал 14-ю победу в карьере (11 нокаутом) при одном поражении, а 31-летний Кэмпбелл потерпел третье поражение — также в его активе 20 побед (16 нокаутом).
Отметим, что Ломаченко выигрывал Олимпиаду в 2008 и 2012 годах, а Кэмпбелл — в 2012-м.