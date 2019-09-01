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14Образы Евгении Медведевой
7Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
10:24 (мск), источник: Vesti.kz

Лара нокаутировал брата «Канело» и завоевал титул чемпиона мира

Экс-чемпион мира в первом среднем весе кубинец Эрисланди Лара нокаутировал мексиканца Рамона Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Поединок состоялся в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), а на его кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Regular в первом среднем весе. Бой завершился уже во втором раунде: сначала Лара отправил Альвареса в нокдаун, а затем начал добивание, после чего рефери остановил поединок. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

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Для 36-летнего Лары это был 32-й поединок на профи-ринге, из которых теперь он выиграл 26 (15 нокаутом), а также три проиграл и три завершил вничью. 33-летний Альварес вышел на профи-ринг в 39-й раз, теперь на его счету восемь поражений (четыре досрочные), 28 побед (16 нокаутом) и три ничьи.

Стоит отметить, что Рамон Альварес — старший брат Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО), являющегося чемпионом мира в среднем весе, с которым Лара пересекался в ринге в июле 2014 года, проиграв раздельным решением судей. До поединка кубинец не скрывал, что планирует поколотить Рамона, а затем вызвать «Канело» на реванш.

Напомним, накануне боксеры прошли официальную церемонию взвешивания. Лара уложился в лимит весовой категории, а мексиканец провалил взвешивание, он лишь со второй попытки смог показать вес 72,0 килограмма, превысив лимит на 2,1 килограмма. Таким образом, пояс чемпиона мира стоял на кону лишь для кубинца.

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