Лара нокаутировал брата «Канело» и завоевал титул чемпиона мира

Поединок состоялся в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), а на его кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Regular в первом среднем весе. Бой завершился уже во втором раунде: сначала Лара отправил Альвареса в нокдаун, а затем начал добивание, после чего рефери остановил поединок. Видео нокаута можно посмотреть здесь.
Для 36-летнего Лары это был 32-й поединок на
Стоит отметить, что Рамон Альварес — старший брат Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО), являющегося чемпионом мира в среднем весе, с которым Лара пересекался в ринге в июле 2014 года, проиграв раздельным решением судей. До поединка кубинец не скрывал, что планирует поколотить Рамона, а затем вызвать «Канело» на реванш.
Напомним, накануне боксеры прошли официальную церемонию взвешивания. Лара уложился в лимит весовой категории, а мексиканец провалил взвешивание, он лишь со второй попытки смог показать вес 72,0 килограмма, превысив лимит на 2,1 килограмма. Таким образом, пояс чемпиона мира стоял на кону лишь для кубинца.