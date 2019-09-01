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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Боб Арум: Ломаченко в числе лучших боксёров в истории бокса

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о чемпионе мира в лёгком весе Василии Ломаченко, а также о его бое с Люком Кэмпбеллом, который завершился победой украинца.

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Источник: AP 2019

«Потрясающий бой. Ломаченко — суперзвезда. Он явно заслуживает место в числе лучших боксёров в истории. Он стоит в одном ряду с Али, Хаглером, Мэйвезером, Рэем Леонардом, Пакьяо, де ла Хойей. Он один из избранных», — приводит слова Арума Sky Sports.

На счету Ломаченко в профессиональной карьере боксёра 15 боёв, 14 побед, 10 из них нокаутом, 1 поражение. Ломаченко единолично удерживает пояса категорий WBA, WBO, WBC, а также The Ring. По состоянию на 1 сентября Ломаченко возглавляет рейтинг BoxRec.

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