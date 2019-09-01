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14Образы Евгении Медведевой
7Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Мексиканский боксер из-за своего грязного удара лишился победы над чемпионом мира и нокаута в девятом подряд бою

24-летний мексиканский боксер Хулио Сесар Мартинес лишился победы над чемпионом мира по версии WBC в наилегчайшем весе 26-летним британцем Чарльзом Эдвардсом из-за своего грязного удара, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В третьем раунде Мартинес ударно провел свою серию, но не смог остановиться и ударил по печени уже стоящего на коленях противника. Запрещенный правилами удар изначально принес победу мексиканцу, но затем было принято решение изменить результат боя на no contest.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что начиная с 2016 года Мартинес выиграл 13 боев подряд, причем у него была почти двухлетняя серия досрочных побед. Британец в третий раз защищал чемпионский титул.

Таким образом, рекордс Эдвардса остался 15 побед и одно поражение, а у Мартинеса — 14 побед и одно поражение.

Напомним, поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене О2 в Лондоне, где в главном событии украинец Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и к своим титулам WBA (Super) и WBO в легком весе добавил вакантный пояс WBC. Видео боя можно посмотреть здесь.

Также в рамках этого вечера российский супертяжеловес Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри.

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