Мексиканский боксер из-за своего грязного удара лишился победы над чемпионом мира и нокаута в девятом подряд бою

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В третьем раунде Мартинес ударно провел свою серию, но не смог остановиться и ударил по печени уже стоящего на коленях противника. Запрещенный правилами удар изначально принес победу мексиканцу, но затем было принято решение изменить результат боя на no contest.

Стоит отметить, что начиная с 2016 года Мартинес выиграл 13 боев подряд, причем у него была почти двухлетняя серия досрочных побед. Британец в третий раз защищал чемпионский титул.

Таким образом, рекордс Эдвардса остался 15 побед и одно поражение, а у Мартинеса — 14 побед и одно поражение.

Напомним, поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене О2 в Лондоне, где в главном событии украинец Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и к своим титулам WBA (Super) и WBO в легком весе добавил вакантный пояс WBC. Видео боя можно посмотреть здесь.