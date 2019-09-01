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16:25 (мск), источник: Vesti.kz

Появилась статистика ударов в бою Ломаченко и олимпийского чемпиона за три титула

Появилась статистика ударов в бою между украинцем Василием Ломаченко (14−1, 11 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20−3, 16 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Поединок на арене О2 в Лондоне продлился все 12 раундов. По их итогам единогласным решением победил Ломаченко, который защитил титулы WBO и WBA (Super) в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC.

По данным Compubox, Ломаченко выбросил 527 ударов, а Кэмпбелл — 420. Украинец также бил точнее: 211 против 131.

Отметим, что Ломаченко выигрывал Олимпиаду в 2008 и 2012 годах, а Кэмпбелл — в 2012-м.

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