Пакьяо запустил собственную криптовалюту
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Super Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту, сообщает Reuters.
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Super Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту, сообщает Reuters.
Боксёр сообщил об этом на концерте в Маниле 1 сентября.
На криптовалюту, которая получила название Pac, болельщики смогут покупать фирменные товары с его символикой, а также подписываться на платные потоковые
Пакьяо стал первой мировой знаменитостью, запустившей свою криптовалюту. Помимо Пакьяо собственную криптовалюту планируют запустить теннисистка Каролина Возняцки, Майкл Оуэн и американский певец Джейсон Деруло.