Пакьяо запустил собственную криптовалюту

Боксёр сообщил об этом на концерте в Маниле 1 сентября.

На криптовалюту, которая получила название Pac, болельщики смогут покупать фирменные товары с его сим­во­ли­кой, а также под­пи­сы­вать­ся на платные потоковые интернет-сервисы. Частными инвесторами в криптовалютном проекте спортсмена стали бывший английский футболист Майкл Оуэн и член правящей семьи ОАЭ шейх Халид Заид Аль Нахайян.