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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Пакьяо запустил собственную криптовалюту

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Super Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту, сообщает Reuters.

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13
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Боксёр сообщил об этом на концерте в Маниле 1 сентября.

На криптовалюту, которая получила название Pac, болельщики смогут покупать фирменные товары с его сим­во­ли­кой, а также под­пи­сы­вать­ся на платные потоковые интернет-сервисы. Частными инвесторами в криптовалютном проекте спортсмена стали бывший английский футболист Майкл Оуэн и член правящей семьи ОАЭ шейх Халид Заид Аль Нахайян.

Пакьяо стал первой мировой знаменитостью, запустившей свою криптовалюту. Помимо Пакьяо собственную криптовалюту планируют запустить теннисистка Каролина Возняцки, Майкл Оуэн и американский певец Джейсон Деруло.

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