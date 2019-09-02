WBA убрала Головкина из своего рейтинга и снова сделала Шуменова чемпионом мира

В нем она в рамках средней весовой категории убрала казахстанского боксера Геннадия Головкина из ТОП-15, а в первом тяжелом весе сделала чемпионом мира Бейбута Шуменова.

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По итогам июля Головкин занимал первое место в средней весовой категории. Чемпионами же здесь, как и месяц назад, остались мексиканец Сауль «Канело» Альварес (Super) и японец Риота Мурата. Первое место по итогам августа теперь занимает американец Дэниэл Джейкобс, который в июле был вторым после Головкина.

Шуменов, который в предыдущей версии отсутствовал, так как в июне был официально лишен титула «регулярного» чемпиона WBA в первом тяжелом весе и стал значиться «чемпионом в отпуске», снова получил статус чемпиона мира. Чемпионом WBA (Super) остался француз армянского происхождения Арсен Гуламирян.