Александр Поветкин: Хочу драться в России, чтобы там росла популярность бокса

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Российский боксер Александр Поветкин победил в субботу британца Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). По итогам поединка, который прошел в Лондоне, все трое судей отдали победу 39-летнему россиянину с одинаковым счетом 117−111. После поединка Поветкин в интервью ТАСС дал оценку своему выступлению, назвал имена своих потенциальных соперников и заявил о желании провести свой следующий бой в России.

— Удалось ли вам реализовать задуманный план на бой с Фьюри?

— Я немного, наверное, зациклился на удар, как всегда. У меня был большой перерыв, я занимался своими локтями после боя с [Энтони] Джошуа (состоялся 22 сентября 2018 года — прим. ТАСС). Я рад, что прошел всю дистанцию. В целом нормально себя чувствовал. Думаю, что это был нормальный бой на данный момент.

— Британский промоутер Эдди Хирн сказал, что вы успели понравиться местной публике. Вы в дальнейшем планируете выступать в его боксерских шоу?

— Я не против. Я видел, как люди здесь относятся ко мне: тоже тепло — болеют, переживают. Конечно, можно и здесь побоксировать.

— Вы уже говорили, что после этого боя хотели бы встретиться с Тайсоном Фьюри (двоюродный брат Хьюи Фьюри — прим. ТАСС). Получается, что четвертый бой подряд вы проведете в Великобритании?

— Скорее всего, да. Трудно сейчас сказать, нужно у промоутера спрашивать.

Конечно, хотелось бы провести бой в России, если получится, потому что родная земля и популяризация моего любимого вида спорта в России — это супер.

— А с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом возможен следующий ваш бой?

— Мне трудно насчет этого говорить. Но, конечно, хотелось бы. Они сейчас будут встречаться, там будет видно.

— С Джошуа вы боксировали на «Уэмбли». Хотите реванша?

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— Конечно, с Джошуа хотелось бы встретиться.

— Ранее британский боксер Диллиан Уайт публично вызывал вас на бой, а потом даже сказал, что якобы вы лично дали согласие, а потом отказались. Что вы можете сказать по поводу ваших договоренностей с Уайтом и каковы шансы, что вы проведете с ним свой следующий бой в Британии?

— Когда я должен был боксировать с Джошуа, он подошел ко мне и сказал: «Давай с тобой боксировать!» Я ему ответил: «В очередь встань». Вот таким был мой ответ. Я не против с ним боксировать, я только рад, но на тот момент у меня был бой с Энтони Джошуа.

— Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян, в том числе и от боя с вами, поскольку опасается перехода спортивного противостояния в политическую плоскость. Что вы думаете о таком решении, поддерживаете ли его?

— Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал. Александр — хороший, сильный боксер. Получился бы, я думаю, [у нас] интересный бой. Я как-то не задумывался насчет боя с ним.

По крайней мере, у нас никогда не было разговора, чтобы провести поединок.

— Джордж Форман и Эвандер Холифилд боксировали практически до 50 лет. Вы готовы следующие десять лет выходить на ринг, прежде чем повесить перчатки на гвоздь?

— (Смеется.) Трудно сказать. Все будет зависеть от состояния здоровья и от того, как я себя буду чувствовать.

— А сейчас как себя чувствуете?

— Нормально. Все хорошо. Хочется поблагодарить всех наших зрителей, потому что наши российские люди сильно поддерживают, и это ощущается даже здесь.