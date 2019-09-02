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2 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Поветкин поддержал Усика, отказавшегося драться с россиянами

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал победу над британцем Хьюи Фьюри. Россиянин победил пояс WBA International в тяжелом весе единогласным решением судей.

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— Я немного, наверное, зациклился на удар, как всегда. У меня был большой перерыв, я занимался своими локтями после боя с Джошуа, — цитирует ТАСС Поветкина. — Я рад, что прошел всю дистанцию. В целом нормально себя чувствовал. Думаю, что это был нормальный бой на данный момент.

— Британский промоутер Эдди Хирн сказал, что вы успели понравиться местной публике. Вы в дальнейшем планируете выступать в его боксерских шоу?

— Я не против. Я видел, как люди здесь относятся ко мне: тоже тепло — болеют, переживают. Конечно, можно и здесь побоксировать.

— Вы уже говорили, что после этого боя хотели бы встретиться с Тайсоном Фьюри. Получается, что четвертый бой подряд вы проведете в Великобритании?

— Скорее всего, да. Трудно сейчас сказать, нужно у промоутера спрашивать. Конечно, хотелось бы провести бой в России, если получится, потому что родная земля и популяризация моего любимого вида спорта в России — это супер.

— Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян, в том числе и от боя с вами, поскольку опасается перехода спортивного противостояния в политическую плоскость. Что вы думаете о таком решении, поддерживаете ли его?

— Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал. Александр — хороший, сильный боксер. Получился бы, я думаю, интересный бой. Я как-то не задумывался насчет боя с ним. По крайней мере, у нас никогда не было разговора, чтобы провести поединок.

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