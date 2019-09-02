Текущие события
Хоккей. КХЛ
2.09
ХК Динамо
Торпедо НН
32
Хоккей. КХЛ
2.09
Динамо Р
Спартак
21
Хоккей. КХЛ
2.09
Динамо Мн
Нефтехимик
24
Хоккей. КХЛ
2.09
Автомобилист
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
2.09
Металлург Мг
СКА
13
Хоккей. КХЛ
2.09
Трактор
Витязь
24
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
8«Спартак» остался без еврокубков
2 сентября, источник: Vesti.kz

Василий Левит оценил свою форму и озвучил задачу на ЧМ-2019 по боксу

Серебряный призер Олимпиады-2016 казахстанец Василий Левит в интервью Olympic.kz поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2019 по боксу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Свою пока единственную медаль на ЧМ Левит завоевал в 2017 году, когда стал третьим. На предстоящем турнире 31-летний боксер также хочет оказаться в призерах.

«Цель у меня одна — побеждать, побеждать и побеждать. Чем ценнее будет металл, тем лучше будет выступление. Дай бог, конечно. Крайне необходимо занять место.

Что касается текущих кондиций, то отвечу, что нам важно быть максималистами. Никогда нельзя быть полностью довольным собой. В любом случае будут определенные минусы. Главное — их не игнорировать, надо их искать, находить и работать. Сейчас отрабатываем какие-то моменты, ставим задачи с тренерами.

Все карты не стану раскрывать. Думаю, что дойдем до наших целей. Относительно конкуренции озвучу, что от всех жду соперничества. Все будут непредсказуемыми, — сказал Левит.

Напомним, что ЧМ пройдет с 8 по 22 сентября в Екатеринбурге.

Казахстанский боксер рассказал о подготовке к ЧМ и включил Узбекистан в число главных соперников
Черчесов помирил Оздоева и Джикию. И получил торт
Второй после Коутинью. ЦСКА купил лучшего дриблера Бразилии
Футболист сборной России перешел из «Витесса» в «Зенит»
СКА начал с тяжелой победы над уральским олигархом
В Россию никто не верил, а она побеждает, и уже во втором раунде
Навас в «ПСЖ» — главная бомба дедлайна и провал «Реала»
СМИ: Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь