Василий Левит оценил свою форму и озвучил задачу на ЧМ-2019 по боксу

Источник: РИА "Новости"

Свою пока единственную медаль на ЧМ Левит завоевал в 2017 году, когда стал третьим. На предстоящем турнире 31-летний боксер также хочет оказаться в призерах.

«Цель у меня одна — побеждать, побеждать и побеждать. Чем ценнее будет металл, тем лучше будет выступление. Дай бог, конечно. Крайне необходимо занять место.

Что касается текущих кондиций, то отвечу, что нам важно быть максималистами. Никогда нельзя быть полностью довольным собой. В любом случае будут определенные минусы. Главное — их не игнорировать, надо их искать, находить и работать. Сейчас отрабатываем какие-то моменты, ставим задачи с тренерами.

Все карты не стану раскрывать. Думаю, что дойдем до наших целей. Относительно конкуренции озвучу, что от всех жду соперничества. Все будут непредсказуемыми, — сказал Левит.