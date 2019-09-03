«Обычно в зачет идут заслуги боксера, но…». Зарубежный эксперт объяснил отсутствие Головкина в рейтинге WBA
Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей объяснил корреспонденту Vesti.kz отсутствие
Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей объяснил корреспонденту Vesti.kz отсутствие
Накануне WBA опубликовала обновленный рейтинг за август, в который не был включен Головкин. При этом в предыдущем списке казахстанец занимал первое место.
«Судя по всему, у него были разногласия с их президентом. Обычно в зачет рейтинга идут заслуги боксера и его статистика, но не в случае с WBA. У этой организации собственные правила, которые очень сложно понять и объяснить. На мой взгляд, WBA сейчас не так объективен, как раньше», — отметил Джей.
Сейчас титул WBA (Super) принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−2−1, 35 KO), а пояс WBA (Regular) — японцу Риоте Мурате (15−2, 12 KO). Между тем, лидерство в рейтинге захватил американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 KO),
Напомним, что Головкин 20 раз защищал титул WBA и лишь в последней защите уступил его «Канело». Следующий бой казахстанца состоится 5 октября в
Бакытжан Нурпеисов