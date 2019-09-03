Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Тюмень
Енисей
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Адмирал
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Иртыш
Томь
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Амур
11
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
14:00
Куньлунь
Салават Юлаев
43
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
02
Все события
Фоторепортажи
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
8Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
13:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Обычно в зачет идут заслуги боксера, но…». Зарубежный эксперт объяснил отсутствие Головкина в рейтинге WBA

Редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей объяснил корреспонденту Vesti.kz отсутствие экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) в ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Накануне WBA опубликовала обновленный рейтинг за август, в который не был включен Головкин. При этом в предыдущем списке казахстанец занимал первое место.

Читайте также
WBA убрала Головкина из своего рейтинга и снова сделала Шуменова чемпионом мира

«Судя по всему, у него были разногласия с их президентом. Обычно в зачет рейтинга идут заслуги боксера и его статистика, но не в случае с WBA. У этой организации собственные правила, которые очень сложно понять и объяснить. На мой взгляд, WBA сейчас не так объективен, как раньше», — отметил Джей.

Сейчас титул WBA (Super) принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−2−1, 35 KO), а пояс WBA (Regular) — японцу Риоте Мурате (15−2, 12 KO). Между тем, лидерство в рейтинге захватил американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 KO),

Напомним, что Головкин 20 раз защищал титул WBA и лишь в последней защите уступил его «Канело». Следующий бой казахстанца состоится 5 октября в Нью-Йорке, соперником будет украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 KO), а на кону будет стоять вакантный титул IBF.

Бакытжан Нурпеисов

Читайте также
Если "Кайрат" слабее "Астаны", боюсь представить, что ждет "АЗ Алкмар" в Казахстане - комментатор
Пошумели на рынке: итоги летнего трансферного окна в РПЛ
Овечкин отреагировал на свой низкий рейтинг в игре NHL20
Форвард «Ростова» признан лучшим футболистом РПЛ в августе
«Самое сложное испытание в карьере»: Хабиб о бое с Порье
Объявлен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе
Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке
Бронзовый призер Евро-2008 завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь