«Обычно в зачет идут заслуги боксера, но…». Зарубежный эксперт объяснил отсутствие Головкина в рейтинге WBA

Накануне WBA опубликовала обновленный рейтинг за август, в который не был включен Головкин. При этом в предыдущем списке казахстанец занимал первое место.

«Судя по всему, у него были разногласия с их президентом. Обычно в зачет рейтинга идут заслуги боксера и его статистика, но не в случае с WBA. У этой организации собственные правила, которые очень сложно понять и объяснить. На мой взгляд, WBA сейчас не так объективен, как раньше», — отметил Джей.