Чемпион мира в весе Головкина выбрал следующего соперника

Новоявленный чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло проведет защиту своего титула до конца года. Об этом сообщил известный инсайдер Майк Коппинджер, передают Vesti.kz.

По его данным, американец выйдет на ринг в декабре. А претендовать на его пояс будет ирландец Деннис Хоган, который, получив отказ в реванше с мексиканцем Хайме Мунгией, решил подняться из первого среднего веса.