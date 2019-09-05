Чемпион мира в весе Головкина выбрал следующего соперника
Он проведет защиту титула до конца года.
Он проведет защиту титула до конца года.
Новоявленный чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло проведет защиту своего титула до конца года. Об этом сообщил известный инсайдер Майк Коппинджер, передают Vesti.kz.
По его данным, американец выйдет на ринг в декабре. А претендовать на его пояс будет ирландец Деннис Хоган, который, получив отказ в реванше с мексиканцем Хайме Мунгией, решил подняться из первого среднего веса.
Напомним, что по решению того же WBC Чарло является обязательным соперником Геннадия Головкина, а победитель их противостояния получит шанс встретиться с Саулем Альваресом.