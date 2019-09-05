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01:00 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира в весе Головкина выбрал следующего соперника

Он проведет защиту титула до конца года.

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Новоявленный чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло проведет защиту своего титула до конца года. Об этом сообщил известный инсайдер Майк Коппинджер, передают Vesti.kz.

По его данным, американец выйдет на ринг в декабре. А претендовать на его пояс будет ирландец Деннис Хоган, который, получив отказ в реванше с мексиканцем Хайме Мунгией, решил подняться из первого среднего веса.

Напомним, что по решению того же WBC Чарло является обязательным соперником Геннадия Головкина, а победитель их противостояния получит шанс встретиться с Саулем Альваресом.

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