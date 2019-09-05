«Невероятно крутой». Зарубежный эксперт предрек яркое будущее «молодежному» чемпиону WBC из Казахстана

«Ахмедов — невероятно крутой и уверенный боксер. Он всегда ведет себя на ринге как хозяин. У него фантастический процент нокаутов, он демонстрирует зрелищный бокс и умеет дарить людям шоу. У таких боксеров есть прекрасные перспективы. Ты можешь владеть поясами и быть непобежденным, но быть слишком осторожным и скучным. Публика любит ярких бойцов, тех, которые демонстрируютзрелищные бои. У Ахмедова большое будущее. Мы увидим его в больших поединках», — отметил Поулин.