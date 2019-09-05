«Невероятно крутой». Зарубежный эксперт предрек яркое будущее «молодежному» чемпиону WBC из Казахстана

«Ахмедов — невероятно крутой и уверенный боксер. Он всегда ведет себя на ринге как хозяин. У него фантастический процент нокаутов, он демонстрирует зрелищный бокс и умеет дарить людям шоу. У таких боксеров есть прекрасные перспективы. Ты можешь владеть поясами и быть непобежденным, но быть слишком осторожным и скучным. Публика любит ярких бойцов, тех, которые демонстрируютзрелищные бои. У Ахмедова большое будущее. Мы увидим его в больших поединках», — отметил Поулин.
Отметим, что 21-летний Ахмедов вернется на ринг 25 октября в канадском Квебеке, а имя его соперника объявят позднее. В прошлом месяце казахстанец сыграл свадьбу с певицой Акботой Курмангали, которая в 2018 году в 17-летнем возрасте была солисткой КешYou, но затем покинула группу.
Последний раз Ахмедов выходил на ринг 29 июня и нокаутировал мексиканца Даниэля Вега Коту (14−3−1, 11 КО). Следующий бой планировался на 26 сентября, но поединок перенесли из-за свадьбы.