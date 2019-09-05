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5 сентября, источник: Vesti.kz

«Невероятно крутой». Зарубежный эксперт предрек яркое будущее «молодежному» чемпиону WBC из Казахстана

Канадский эксперт в мире профессионального бокса Лорент Поулин в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал казахстанца Садриддина Ахмедова (9−0, 8 КО), владеющего поясом молодежного чемпиона WBC в первом среднем весе одним из самых перспективных боксеров мира.

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«Ахмедов — невероятно крутой и уверенный боксер. Он всегда ведет себя на ринге как хозяин. У него фантастический процент нокаутов, он демонстрирует зрелищный бокс и умеет дарить людям шоу. У таких боксеров есть прекрасные перспективы. Ты можешь владеть поясами и быть непобежденным, но быть слишком осторожным и скучным. Публика любит ярких бойцов, тех, которые демонстрируютзрелищные бои. У Ахмедова большое будущее. Мы увидим его в больших поединках», — отметил Поулин.

Отметим, что 21-летний Ахмедов вернется на ринг 25 октября в канадском Квебеке, а имя его соперника объявят позднее. В прошлом месяце казахстанец сыграл свадьбу с певицой Акботой Курмангали, которая в 2018 году в 17-летнем возрасте была солисткой КешYou, но затем покинула группу.

Последний раз Ахмедов выходил на ринг 29 июня и нокаутировал мексиканца Даниэля Вега Коту (14−3−1, 11 КО). Следующий бой планировался на 26 сентября, но поединок перенесли из-за свадьбы.

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