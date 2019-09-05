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7Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
5 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Рябинский: Бой Поветкина с Тайсоном Фьюри вполне реален

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Сторона британского боксера Тайсона Фьюри выразила заинтересованность в проведении боя с россиянином Александром Поветкиным, заявил РИА Новости глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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Источник: Reuters

Поветкин в субботу в Лондоне победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей. Для боксера, которому 2 сентября исполнилось 40 лет, эта победа стала 35-й в карьере при двух поражениях. После поединка он выразил желание встретиться с двоюродным братом Хьюи Фьюри бывшим чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Тайсоном Фьюри.

«Бой с Тайсоном Фьюри вполне реален. Да, я не скажу, что это просто организовать. Но и с той стороны высказывались, что такой бой вполне возможен, это интересно. Следующий бой Поветкина мы бы хотели сделать в конце года. Будем стараться. В качестве места проведения рассматриваются Англия, Германия или США», — сказал Рябинский по телефону.

Тайсон Фьюри 14 сентября в Лас-Вегасе встретится со шведом Отто Валлином.

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