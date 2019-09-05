Промоутер составил список соперников для Головкина вместо третьего боя с «Канело»

«Надо делать собственные ходы, и наш союз с Головкиным является именно таким ходом, а не ждать “Канело”. Альварес занят своими делами. Он ясно дал понять, что собирается боксировать с Сергеем Ковалевым. Думаю, этот бой состоится в ноябре. Головкин же 5 октября боксирует с Сергеем Деревянченко… Посмотрим, сумеют ли они оба выиграть свои бои. У нас есть чемпионом Деметриус Андраде — я хотел бы, чтобы он встретился с Головкиным или “Канело”. У нас есть Билли Джо Сондерс во втором среднем весе, который может вернуться и в средний. Дэнни Джейкобс боксирует во втором среднем, но наверное все еще может вернуться в средний. Если пойдет речь о переходе во второй средний вес, то у нас также есть Каллум Смит. Главное — организовать все эти бои в 2020 году. Я был бы рад увидеть бой Головкина и “Канело”, но в конечном итоге “Канело” сам будет решать, с кем ему боксировать. К сожалению для нас, для DAZN и для любителей бокса Головкин не входит в список его возможных соперников. Но бой с Ковалевым тоже очень хороший вариант, это будет отличной проверкой для “Канело”», — сказал Хирн в интервью Sky Sports.