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5 сентября, источник: Vesti.kz

Промоутер составил список соперников для Головкина вместо третьего боя с «Канело»

Промоутер Эдди Хирн, недавно подписавший контракт с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), готов предложить казахстанцу несколько интересных боев в среднем и втором среднем весе. Его слова приводит AllBoxing.ru.

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По словам Хирна, Головкин не собирается ждать, пока чемпион WBC (Franchise) и WBA (Super) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) решится на третий поединок.

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«Надо делать собственные ходы, и наш союз с Головкиным является именно таким ходом, а не ждать “Канело”. Альварес занят своими делами. Он ясно дал понять, что собирается боксировать с Сергеем Ковалевым. Думаю, этот бой состоится в ноябре. Головкин же 5 октября боксирует с Сергеем Деревянченко… Посмотрим, сумеют ли они оба выиграть свои бои. У нас есть чемпионом Деметриус Андраде — я хотел бы, чтобы он встретился с Головкиным или “Канело”. У нас есть Билли Джо Сондерс во втором среднем весе, который может вернуться и в средний. Дэнни Джейкобс боксирует во втором среднем, но наверное все еще может вернуться в средний. Если пойдет речь о переходе во второй средний вес, то у нас также есть Каллум Смит. Главное — организовать все эти бои в 2020 году. Я был бы рад увидеть бой Головкина и “Канело”, но в конечном итоге “Канело” сам будет решать, с кем ему боксировать. К сожалению для нас, для DAZN и для любителей бокса Головкин не входит в список его возможных соперников. Но бой с Ковалевым тоже очень хороший вариант, это будет отличной проверкой для “Канело”», — сказал Хирн в интервью Sky Sports.

Ранее Головкин говорил, что хотел встретиться с Альваресом в этом сентябре. Мексиканец же предпочел отказаться от трилогии с казахстанцем и в итоге решил вообще не выступать в уик-энд Дня независимости своей страны.

Напомним, о партнерстве между GGG Promotions Головкина и Matchroom Boxing Хирна было объявлено 22 августа. Компании намерены совместно продвигать будущие вечера бокса Головкина, а их первым совместным шоу станет поединок казахстанца с Деревянченко, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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