Перешедший под флаг России казахстанский боксер выиграл девятый подряд бой в профи
Уроженец Костанайской области Станислав Калицкий (9−0, 3 КО) одержал девятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Уроженец Костанайской области Станислав Калицкий (9−0, 3 КО) одержал девятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
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22-летний Калицкий дебютировал в профи в сентябре 2017 года и пока выступает только в России. Восемь из девяти боев он провел в Екатеринбурге, а еще один — в Челябинске.
В первых пяти поединках в профи Калицкий объявлялся как гражданин Казахстана и представитель Костаная, но с февраля этого года он выходит как россиянин из Екатеринбурга. При этом на сайте боксерской статистики у него указано только гражданство РК.