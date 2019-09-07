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7 сентября, источник: Vesti.kz

Перешедший под флаг России казахстанский боксер выиграл девятый подряд бой в профи

Уроженец Костанайской области Станислав Калицкий (9−0, 3 КО) одержал девятую победу в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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В со-главном событии вечера бокса в Екатеринбурге он встречался с 23-летним россиянином Владиславом Красношеиным (7−1−1, 2 КО). Поединок второго полулегкого веса продлился все 10 раундов, по итогам которых Калицкий выиграл единогласным решением судей — 96−94, 97−93, 96−94, а его соперник потерпел первое поражение в карьере.

22-летний Калицкий дебютировал в профи в сентябре 2017 года и пока выступает только в России. Восемь из девяти боев он провел в Екатеринбурге, а еще один — в Челябинске.

В первых пяти поединках в профи Калицкий объявлялся как гражданин Казахстана и представитель Костаная, но с февраля этого года он выходит как россиянин из Екатеринбурга. При этом на сайте боксерской статистики у него указано только гражданство РК.

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