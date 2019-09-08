Казахстанец получил небитого американца в соперники на бой в андеркарте Фьюри
Казахстанец Искандер Харсан (6−0, 5 КО) в следующем бою встретится с американцем Исидро Очоа (7−0, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Искандер Харсан (6−0, 5 КО) в следующем бою встретится с американцем Исидро Очоа (7−0, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок второго легчайшего веса пройдет 14 сентября в формате восьми раундов в андеркарте вечера бокса на арене
22-летний Харсан дебютировал в профи в июле 2017 года. Пять из шести боев он провел в США, а еще один — в Казахстане. Сейчас Харсан владеет титулом «молодежного» чемпиона по версии WBC
22-летний Очоа в профи выступает с декабря 2012 года. Бой против Харсана станет для него дебютным за пределами родного штата Калифорния. Американец впервые в карьере будет драться по правилам восьми раундов, а казахстанец — во второй раз.
Отметим, что в этом году Харсан подписал контракт с казахстанским филиалом британской менеджерской компании MTK Global, с которой сотрудничает Фьюри.