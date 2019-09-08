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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец получил небитого американца в соперники на бой в андеркарте Фьюри

Казахстанец Искандер Харсан (6−0, 5 КО) в следующем бою встретится с американцем Исидро Очоа (7−0, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок второго легчайшего веса пройдет 14 сентября в формате восьми раундов в андеркарте вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном же событии этого шоу экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (28−0−1, 20 КО) встретится с небитым шведом Отто Валлином (20−0, 13 КО).

22-летний Харсан дебютировал в профи в июле 2017 года. Пять из шести боев он провел в США, а еще один — в Казахстане. Сейчас Харсан владеет титулом «молодежного» чемпиона по версии WBC Inter-Continental.

22-летний Очоа в профи выступает с декабря 2012 года. Бой против Харсана станет для него дебютным за пределами родного штата Калифорния. Американец впервые в карьере будет драться по правилам восьми раундов, а казахстанец — во второй раз.

Отметим, что в этом году Харсан подписал контракт с казахстанским филиалом британской менеджерской компании MTK Global, с которой сотрудничает Фьюри.

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