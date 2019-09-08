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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» сделал заявление о сделке по следующему бою

Оскар Де Ла Хойя и Golden Boy Promotions приближаются к тому, чтобы объявить о следующем бое своего главного подопечного Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), передает BoxingScene.com.

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Источник: Reuters

«У нас есть несколько вариантов. Мы объявим об этом в ближайшее время. Мы очень близки к подписанию сделки», — сказал Де Ла Хойя.

«В настоящее время, когда вы вбрасываете имя бойца, становится невозможным вести переговоры. Он начинает думать, что его акции растут, будто завтра не наступит. Сейчас в боксерских играх так много денег дают боксерам, что нужно быть осторожным с теми, кого вы упоминаете. Я могу заверить вас, что публика будет рада тому, что мы объявим», — отметил промоутер.

Де Ла Хойя также отметил, что делает все возможное, чтобы помочь своей звезде в стремлении конкурировать в 160, 168 и 175 фунтах.

«Я бы не рекомендовал ему драться в полутяжелом весе, но он хочет войти в историю. Есть причина, по которой бойцы не прыгают между дивизиями. Потому что это сложно. Вы должны похвалить его за то, что он хотел сделать историю. Вот почему он лучший на планете, потому что он рискует и бросает вызов», — добавил он.

Напомним, ранее стриминговый сервис DAZN одобрил россиянина Сергея Ковалева и казахстанца Геннадия Головкина в качестве соперников для Альвареса на сентябрь. Однако мексиканец отказался драться с GGG в третий раз, а когда переговоры с россиянином не сложились, он отложил возвращение на конец года.

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