Промоутер «Канело» сделал заявление о сделке по следующему бою

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«У нас есть несколько вариантов. Мы объявим об этом в ближайшее время. Мы очень близки к подписанию сделки», — сказал Де Ла Хойя.

«В настоящее время, когда вы вбрасываете имя бойца, становится невозможным вести переговоры. Он начинает думать, что его акции растут, будто завтра не наступит. Сейчас в боксерских играх так много денег дают боксерам, что нужно быть осторожным с теми, кого вы упоминаете. Я могу заверить вас, что публика будет рада тому, что мы объявим», — отметил промоутер.

Де Ла Хойя также отметил, что делает все возможное, чтобы помочь своей звезде в стремлении конкурировать в 160, 168 и 175 фунтах.

«Я бы не рекомендовал ему драться в полутяжелом весе, но он хочет войти в историю. Есть причина, по которой бойцы не прыгают между дивизиями. Потому что это сложно. Вы должны похвалить его за то, что он хотел сделать историю. Вот почему он лучший на планете, потому что он рискует и бросает вызов», — добавил он.