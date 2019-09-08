Боксерский поединок Ковалев — Альварес может пройти 2 ноября в Лас-Вегасе

Источник: AP 2019

ТАСС, 8 сентября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев близок к подписанию соглашения о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, бой может пройти 2 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Майк Коппинджер на своей странице в Twitter.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул WBO. Позднее в команде Ковалева сообщили ТАСС, что поединок против Альвареса может пройти в ноябре в США. По информации источника, стороны находятся на финальной стадии подписания контракта, поединок планируется провести 2 ноября в Лас-Вегасе, трансляцию боя проведет стриминговая платформа DAZN.

В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких известных боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.