Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Армения
Босния и Герцеговина
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Текстильщик
Балтика
10
Футбол. Сборные
1-й тайм
Кения
Уганда
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Динамо Мн
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Химки
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Румыния
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Финляндия
Италия
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Трактор
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Барыс
10
Все события
Фоторепортажи
8Дарья Валитова. Кто ждет Кокорина на свободе
24Как Хабиб и Порье шли к бою за титул UFC
10:47 (мск), источник: ТАСС

Боксерский поединок Ковалев — Альварес может пройти 2 ноября в Лас-Вегасе

Стороны близки к подписанию контракта на бой.

Наверх
Источник: AP 2019

ТАСС, 8 сентября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев близок к подписанию соглашения о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, бой может пройти 2 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Майк Коппинджер на своей странице в Twitter.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул WBO. Позднее в команде Ковалева сообщили ТАСС, что поединок против Альвареса может пройти в ноябре в США. По информации источника, стороны находятся на финальной стадии подписания контракта, поединок планируется провести 2 ноября в Лас-Вегасе, трансляцию боя проведет стриминговая платформа DAZN.

В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких известных боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.

 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Доминатор. Хабиба невозможно победить, это машина
Скандалист и миллионер: «Поганый русский» вернул веру в теннис
Сумма отступных Месси — 700 миллионов, но он уйдет бесплатно
Серена Уильямс проиграла 4-й подряд финал на «Шлемах»
Овечкин против американца и немца. Кто станет лучшим снайпером
«Он должен был душить до потери сознания». Хабиб после боя
Базаревич останется тренером сборной России по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь