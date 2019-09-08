WBC вслед за WBA убрал Головкина из ТОП-15 своего рейтинга

Источник: AP 2019

В нем занимавший первое место в среднем дивизионе казахстанский боксер Геннадий Головкин покинул ТОП-15. Также из ТОП-15 выпал и следующий соперник GGG украинец Сергей Деревянченко, который располагался на четвертой строчке.

Стоит отметить, что боксеры встретятся 5 октября в Нью-Йорке, где на кону будет стоять вакантный титул IBF в среднем весе.

Чемпионом мира в этом весе является американский боксер Джермалл Чарло, а мексиканец Сауль «Канело» Альварес остался чемпионом мира с приставкой Franchise.

В ТОП-15 вошел казахстанский боксер Батыр Джукембаев, который в рамках первого полусреднего веса теперь занимает 14-ю строчку. До этого он занимал 16-ю позицию.