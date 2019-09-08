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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

WBC вслед за WBA убрал Головкина из ТОП-15 своего рейтинга

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг за август, сообщает vRINGe.com.

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Источник: AP 2019

В нем занимавший первое место в среднем дивизионе казахстанский боксер Геннадий Головкин покинул ТОП-15. Также из ТОП-15 выпал и следующий соперник GGG украинец Сергей Деревянченко, который располагался на четвертой строчке.

Стоит отметить, что боксеры встретятся 5 октября в Нью-Йорке, где на кону будет стоять вакантный титул IBF в среднем весе.

Чемпионом мира в этом весе является американский боксер Джермалл Чарло, а мексиканец Сауль «Канело» Альварес остался чемпионом мира с приставкой Franchise.

В ТОП-15 вошел казахстанский боксер Батыр Джукембаев, который в рамках первого полусреднего веса теперь занимает 14-ю строчку. До этого он занимал 16-ю позицию.

Напомним, ранее свой рейтинги опубликовала Всемирная боксерская ассоциация (WBA), которая также убрала казахстанского боксера из ТОП-15 среднего веса.

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