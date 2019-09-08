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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге объявлен открытым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Мохамед Мустасан официально объявил чемпионат мира в Екатеринбурге открытым.

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Мужской чемпионат мира пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В воскресенье прошла церемония открытия, а соревновательная часть начнется с понедельника.

«Я официально отрываю чемпионат мира в Екатеринбурге, — сказал Мустасан в своем приветственном слове. — Хочу поблагодарить Россию за радушный прием и возможность провести этот турнир. Вы поддерживали нас с огромным энтузиазмом в эти тяжелые дни. Отдельно хочу поблагодарить Умара Кремлева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которые приложили все усилия для того, чтобы этот турнир стал успешным».

«Мы хотим, чтобы элита бокса была связана с этим турниром. В последние месяцы ситуация в AIBA была непростой, но мы вместе смогли многое преодолеть. Чемпионат мира является отличной возможностью доказать всему миру, насколько мы преданы этому виду спорта. Не политика должна быть центром мира, а спорт. Мы больше 70 лет отдаем все силы на развитие этого вида спорта. Наша цель — развивать бокс и дарить зрителям удовольствие. Мы понимаем всю ответственность», — продолжил функционер.

МИА «Россия сегодня» является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.

МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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