Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге объявлен открытым

Мужской чемпионат мира пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В воскресенье прошла церемония открытия, а соревновательная часть начнется с понедельника.

«Я официально отрываю чемпионат мира в Екатеринбурге, — сказал Мустасан в своем приветственном слове. — Хочу поблагодарить Россию за радушный прием и возможность провести этот турнир. Вы поддерживали нас с огромным энтузиазмом в эти тяжелые дни. Отдельно хочу поблагодарить Умара Кремлева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которые приложили все усилия для того, чтобы этот турнир стал успешным».

«Мы хотим, чтобы элита бокса была связана с этим турниром. В последние месяцы ситуация в AIBA была непростой, но мы вместе смогли многое преодолеть. Чемпионат мира является отличной возможностью доказать всему миру, насколько мы преданы этому виду спорта. Не политика должна быть центром мира, а спорт. Мы больше 70 лет отдаем все силы на развитие этого вида спорта. Наша цель — развивать бокс и дарить зрителям удовольствие. Мы понимаем всю ответственность», — продолжил функционер.

МИА «Россия сегодня» является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.