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8 сентября, источник: Vesti.kz

«Канело» и Ковалев договорились о бое, официально будет объявлено на следующей неделе

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес и россиянин Сергей Ковалев договорились о бое на 2 ноября, сообщает theathletic.com. Поединок состоится в Лас-Вегасе.

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О проведении боксерского поединка официально будет объявлено на следующей неделе. Как отмечается, Альварес и Ковалев завершают сделку по бою, который состоится в полутяжелом весе.

В августе Ковалев защитил чемпионский пояс по версии WBO в полутяжелом весе в бою с британцем Энтони Ярдом. Сразу после боя Ковалев рассказал о желании встретиться с Альваресом, который является обладателем титулов WBA и WBC в среднем весе и регулярным чемпионом WBA во втором среднем весе.

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