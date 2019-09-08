«Канело» и Ковалев договорились о бое, официально будет объявлено на следующей неделе
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес и россиянин Сергей Ковалев договорились о бое на 2 ноября, сообщает theathletic.com. Поединок состоится в
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес и россиянин Сергей Ковалев договорились о бое на 2 ноября, сообщает theathletic.com. Поединок состоится в
О проведении боксерского поединка официально будет объявлено на следующей неделе. Как отмечается, Альварес и Ковалев завершают сделку по бою, который состоится в полутяжелом весе.
В августе Ковалев защитил чемпионский пояс по версии WBO в полутяжелом весе в бою с британцем Энтони Ярдом. Сразу после боя Ковалев рассказал о желании встретиться с Альваресом, который является обладателем титулов WBA и WBC в среднем весе и регулярным чемпионом WBA во втором среднем весе.