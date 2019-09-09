Юбилейный чемпионат мира по боксу стартует в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 7 по 21 сентября на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Поединки начнутся в понедельник, а 8 сентября в центре прошла красочная церемония открытия турнира, в которой приняли участие и. о. президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Мужской чемпионат мира на территории России пройдет впервые после распада Советского Союза, до этого в 1989 году турнир принимала Москва. Первоначально чемпионат мира должен был принимать Сочи, этого права российский город добился по итогам заседания исполкома AIBA в Москве, проходившего в середине июля 2017 года. Конкурентами России в борьбе за проведение турнира были Турция, Украина, Индия и Таиланд.

Предполагалось, что турнир пройдет на одной из арен, построенных к зимним Олимпийским играм 2014 года, — во дворце «Айсберг». Однако в декабре 2018 года стало известно о переносе по решению AIBA места проведения турнира в Екатеринбург по предложению Федерации бокса России. Федерация же, в свою очередь, пошла навстречу руководству Свердловской области, пожелавшему провести эти соревнования.

Читайте также Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге объявлен открытым

Без олимпийских лицензий

Соревнования пройдут в восьми весовых категориях, которые в следующем году будут олимпийскими. На Олимпиаде 2016 года медали разыгрывались в 10 категориях, пропали веса до 49 кг и до 60 кг. Также теперь на чемпионате мира и Олимпиаде соревнования будут проводиться среди спортсменов в весовой категории до 57 кг вместо 56 кг, и до 63 кг вместо 64 кг. У женщин, напротив, вместо трех категорий теперь будет пять.

В Екатеринбурге выступит рекордное количество боксеров — 488. Ожидается приезд таких почетных гостей, как Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Артур Абрахам. Лицами турнира являются двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, а также олимпийский чемпион Егор Мехонцев, которые в разные годы становились и чемпионами мира.

На мировом первенстве не будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду в Токио. Такое решение МОК принял в июне этого года из-за проблем с финансированием и управлением AIBA.

МОК организует квалификационные турниры на Игры самостоятельно. Соревнования пройдут с января по май следующего года.

Смена тренера за два месяца до ЧМ

На домашнем чемпионате мира 1989 года в Москве сборная СССР заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды. В новейшей истории сборная России три раза выигрывала общий зачет (2003, 2007, 2009), а в 1997 году уступила при равенстве по золотым медалям кубинцам. Последний турнир, в 2017 году в Гамбурге, получился для россиян неудачным — российская команда не выиграла ни одной золотой медали, вернувшись с одной серебряной наградой и одной бронзовой. Победу в общем зачете одержали кубинцы с пятью золотыми медалями.

Подготовительным для сборной России соревнованием перед чемпионатом мира стали Европейские игры, проходившие в июне в Минске. На них россияне выиграли одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали. В начале июля на посту главного тренера команды произошло изменение — Эдуарда Кравцова сменил Виктор Фахрутдинов, а Кравцов продолжит работу в должности генерального менеджера сборных России по тренерской работе.

К чемпионату мира сборная России готовилась в Челябинской области. По словам Фахрутдинова, в команде собраны сильнейшие спортсмены. В состав вошли Василий Егоров (до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Максим Бабанин (свыше 91 кг). Россияне начнут свои бои только 14—15 сентября .