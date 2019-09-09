Капитан сборной против узбекского боксера из профи. Главные соперники казахстанцев на ЧМ-2019

Подопечные Галымбека Кенжебаева узнали первых соперников по состязанию — полутяжеловес Бекзат Нурдаулетов откроет для Казахстана соревновательный путь.

До 52 килограммов

Казахстанец Сакен Бибосынов попал в нижнюю часть сетки, где фаворитами считаются действующий чемпион Азии Амит из Индии и Юберхен Мартинес из Колумбии, победитель Панамериканских игр-2017. Кубинец Йосвани Вейтиа Сото, россиянин Василий Егоров и Шахобиддин Зоиров из Узбекистана оказались на противоположной части турнирной сетки.

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До 57 килограммов

Чемпион мира Кайрат Ералиев получил второй номер посева — выше его только Ласаро Альварес Эстрада из Кубы. Цэндбаатар Эрденабат из Монголии и Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана, победители континентального турнира в 2019 году в разных весовых категориях, а сейчас — главные конкуренты казахстанца до полуфинала.

До 60 килограммов

Опытный Закир Сафиуллин соседствует с главной звездой дивизиона — с Энди Крусом Гомесом из Кубы. Их встреча может состояться 17 сентября, когда пройдут поединки третьего круга состязания. Другая интересная оппозиция — Чинзориг Баатарсух из Монголии.

До 69 килограммов

Бронзовый призер ЧМ-2019 Абылайхан Жусупов стал четвертым в результате посева и оказался в одной стороне с лидером рейтинга Рониэлем Иглесиасом Сотолонго из Кубы. В полуфинале, если казахстанец туда дойдет, то его возможным соперником может стать победитель пары фаворитов Сотолонго и Андрей Замковой из России.

До 75 килограммов

Чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет в сетке получил своего оппонента по финалу континентального турнира — Ашиша Кумара из Индии. «Темная лошадка» сетки — это Тарик Аллали из Марокко. Противоположную сторону посева возглавили кубинец Арлен Лопес и итальянец Сальваторе Кавалларо.

До 81 килограмма

Казахстанец Бекзат Нурдаулетов оказался в одной стороне сетки вместе с Хулио Ла Крусом из Кубы (могут встретиться в полуфинале). Четвертый номер посева получил Ибрагим Базуев из Германии — возможный соперник Нурдаулетова по четвертьфиналу турнира. Другой интересный конкурент — Еркин Адылбек уулу из Кыргызстана.

До 91 килограмма

Василий Левит с третьим номером начнет состязание. Выше его оказались кубинец Эрисланди Савон и Санжар Турсунов из Узбекистана. Четвертым стал Шэвон Кларк из Великобритании. Добавить к этому квартету можно еще Муслима Гаджимагомедова из России, действующего чемпиона Европы. Все они фавориты в борьбе за медали.

Свыше 91 килограмма

Интрига супертяжелого дивизиона — смогут ли капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев, получивший первый посев, и Баходир Жалолов из Узбекистана, который параллельно выступает в профи (6−0, 6 КО), снова встретиться в финале, как это было на двух последних чемпионатах Азии. Боксировали соперники и на ЧМ-2017: со счетом 3:2 казахстанец выиграл четвертьфинальную встречу.